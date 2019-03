Le aziende del Vastese in evidenza al Premio Qualità Abruzzo 2014, il concorso per prodotti agroalimentari ideato dalla Scuola di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo” di Qualiform, con sede a Città Sant’Angelo per promuovere una territorialità fatta di tipicità ed eccellenze e favorire una maggiore visibilità del brand “Abruzzo” nell’agrifood nazionale e internazionale.

Tra loro l'azienda cupellese Peschetola, che si è piazzata prima a livello regionale nella categoria salumi, in tre sezioni: ventricina, salsiccia di fegato e salsiccia dolce.

Il concorso si rivolge a tutte le piccole e medie aziende produttrici operative in Abruzzo, che possono partecipare inviando prodotti alimentari delle seguenti categorie: bevande alcoliche, dolciumi, formaggi e latticini, miele e confetture, olio d'oliva, pane e prodotti da forno, paste, salse, sottaceti e sottoli, salumi. Le aziende possono presentare al Premio più prodotti per la medesima categoria e più prodotti per diverse categorie a concorso. La quota di partecipazione e' di 80 euro piu' iva a singolo prodotto. Al prodotto che ottiene il miglior punteggio, per la relativa tipologia, viene attribuito il riconoscimento di "Miglior prodotto di Qualita' Abruzzo 2014".

"L'istituzione del Premio - hanno spiegato i promotori - aspira a diventare una vera e propria vetrina delle eccellenze emergenti del territorio nel settore alimentare, comparto che traina l'export nazionale, anche in vista dell'Expo 2015 che, con il suo tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita" sarà uno straordinario evento che darà visibilità alla tradizione, alla creatività e all'innovazione nel settore dell'alimentazione".

La soddisfazione del sindaco di Cupello. "Varie giurie di esperti nel settore agroalimentare hanno premiato 25 prodotti che entrano a pieno titolo nell’Olimpo dell’eccellenza gastronomica abruzzese, tra queste, 4 provengono da Cupello, infatti sono stati premiati quattro prodotti tipici che rappresentano l’orgoglio dell’economia locale, un connubio tra ambiente, paesaggio, prodotti agricoli ed enogastronomici che esercitano un forte richiamo verso il turismo delle tipicità locali.

Dobbiamo proseguire con il percorso intrapreso della valorizzazione delle eccellenze delle nostre aziende locali, così interviene Angelo Pollutri, che esprime grande soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto dal lavoro delle nostre aziende locali, la coop. San Rocco con i carciofini “le Regine di Cupello”, l’azienda Peschetola con i salumi, Le colline di Evagrio per le marmellate e confetture, ed Elisir Artemide, Azienda Agricola Ferrante Luisa.

Il sindaco e la sua amministrazione, da anni impegnati nel processo di qualificazione del carciofo mazzaferrata di Cupello, ha già visto il riconoscimento di “Marchio collettivo Comunitario” del prodotto, è sempre più convinto che la valorizzazione del territorio passa anche dalla riscoperta dei prodotti e delle tipicità locali, puntando sull’agricoltura per il rilancio economico delle nostre zone".