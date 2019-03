Entra nel vivo la stagione del basket femminile abruzzese. La Virtus Basket Don Bosco, formazione vastese impegnata nel campionato di serie C, ha ottenuto tre brillanti vittorie in altrettante partite giocate in pochi giorni, concludendo al primo posto la seconda fase della stagione.

Pgs Intrepida - Virtus Basket Don Bosco 49-65

Nella prima delle tre sfide ravvicinate le ragazze allenate e guidate in campo da Laura D'Angelo hanno preso sin da subito un vantaggio consistente, conservato poi per il resto del match. Le padrone di casa hanno tentato di ricucire nella seconda metà di gara ma si sono dovute arrendere alla carica agonistica delle vastesi.

Virtus Basket Don Bosco: Calvano 17, Novelli 10, D'Angelo 18, Prili 9, Forte 5, Ventrella 6

Intrepida: D'Auria 21, Paccorelli 4, Iezzi 14, Di Stefano 3, Sorgetti 5, Cudazzo 2

Virtus Basket Don Bosco - Virtus BK Montesilvano 82-43

Partita senza storie quella giocata tra le mura amiche della palestra Luigi D'Adamo dell'Oratorio Salesiano di Vasto. In grande evidenza Calvano e Novelli, che insieme mettono a segno metà del bottino delle vastesi. Con la solita grande prova difensiva e le ripartenze micidiali, le ragazze della Virtus Don Bosco riescono a chiudere la partita sin dal primo quarto.

Virtus Basket Don Bosco: Novelli 20, Ventrella 3, Ciuffreda 10, D'Angelo 7, Calvano 22, Prili 8, Forte 12

Virtus BK Montesilvano: Famoso 8, Di Febo 2, Blasioli 13, Del Sole 8, Petrizzelli 4, Angelozzi 4, Giampietro 2, Giuliotti 2

Virtus BK Montesilvano - Virtus Basket Don Bosco 46-70

Neanche un giorno di riposo per entrambe le formazioni, visto che c'era una giornata della fase ad orologio da recuperare. Con tanta stanchezza nelle gambe la Virtus Don Bosco ha faticato più del previsto per regolare le avversarie, che riescono a reggere per un quarto prima di lasciare campo alle vastesi. A trascinare la squadra, vista l'assenza di Calvano, ci hanno pensato Giulia Novelli (24 punti) e capitan Laura D'Angelo (20 punti), ma come al solito è stata la compattezza della squadra l'arma vincente.

Virtus BK Montesilvano: Del Sole 20, Giampietro 4, Blasioli 3, Petrizzelli 6, Giancone 4, Cognetti 5, Famoso 4

Virtus Basket Don Bosco: Novelli 24, Ventrella 4, Ciuffreda 2, D'Angelo 20, Ardillo 6, Prili 14

Con la conclusione della fase ad orologio la serie C abruzzese ora vivrà lo scontro diretto tra le prime due in classifica. Saranno quindi Virtus Basket Don Bosco e Azzurra Minibasket Lanciano e agiocarsi l'accesso alla fase interregionale. Si giocherà al meglio delle tre sfide, con le vastesi che avranno la possibilità di giocare la prima e l'eventuale terza in casa.