L’artista residente a Vasto, Paolo De Giosa, fa tappa a Roma, in una collettiva d’arte contemporanea che vedrà presenti grandi nomi del panorama artistico nazionale. L’Art_Gallery “Coronari 111”, in via dei Coronari, nel cuore della capitale, presenta la mostra collettiva dal tema “Il ritratto di Dorian Gray”. De Giosa riconferma il suo percorso e la sua ricerca artistica incentrata sul tema delle “Assenze”.

Volti alienati appartenenti ad epoche parallele mancanti di un particolare che in realtà è svanito, un’assenza. Il cammino artistico di De Giosa, sviluppatosi nelle frequentazioni artistiche contemporanee e volto alle rivisitazioni di grandi capolavori del passato, vede oggi nella sua arte e nelle sue “Assenze” un gesto voluto, un necessario protrarsi verso ciò che è svanito nella ricerca di attenzione dello spettatore.

Nel suo percorso c’è sicuramente posto per l’infanzia, per un mondo interiore travolto da una vita tumultuosa, tra conquiste e smarrimenti, sentimenti che riemergono e si annodano a visioni consulte. De Giosa non cerca nell’arte verità assolute,

ma osa con essa mettersi in gioco, sollevando l’inafferrabile “velo di Maya” che oscura le nostre esistenze. E in questo suo osare riluce per intero l’anelito di uno spirito libero.

“Il ritratto di Dorian Gray” _ collettiva d’arte contemporanea

ROMA 17 aprile - 03 Maggio 2014 C/O Art_Gallery CORONARI 111.