Risultati importanti per le rappresentative abruzzesi nella terza e ultima giornata dei giorni al Torneo delle Regioni 2014. Quattro squadre su sei passano il turno. Vincono gli allievi, la juniores e il calcio a 5 femminile, pareggia il calcio a 5 maschile, ma tutte accedono ai quarti di finale. Tornano a casa i giovanissimi che erano già eliminati, oggi hanno conquistato un pareggio, e la selezione femminile.





Giovanissimi, Abruzzo-Emilia Romagna 2-2. La squadra di mister Crisante, già eliminata dalla manifestazione dopo due sconfitte, sotto in due occasioni, pareggia con Antonelli al 19' e con Tarquini al 49'. Gli abruzzesi chiudono all'ultimo posto del girone con un punto. Eliminata anche l'Emilia Romagna. In campo anche il difensore vastese della Bacigalupo, Marco Napoletano.

Risultati

Abruzzo-Liguria 0-1

Friuli-Emilia Romagna 2-0

Abruzzo-Friuli 1-2

Emilia Romagna-Liguria 4-2

Abruzzo-Emilia Romagna 2-2

Friuli-Liguria 1-1

Classifica: Friuli 7, Emilia Romagna e Liguria 4, Abruzzo 1





Allievi, Abruzzo-Emilia Romagna 1-0. Passano il turno al primo posto gli allievi vittoriosi sull'Emilia Romagna. La rete al 20' è ancora di Retico che aveva segnato anche nella sfida vinta contro la Liguria nella prima giornata. Due vittorie e un pareggio per la squadra di mister Aielli.

Risultati

Abruzzo-Liguria 1-0

Friuli-Emilia Romagna 4-0

Abruzzo-Friuli 0-0

Emilia Romagna-Liguria 3-2

Abruzzo-Emilia Romagna 1-0

Friuli-Liguria 0-0

Classifica: Abruzzo 7, Friuli 5, Emilia Romagna 3, Liguria 1

Qualificate: Umbria, Toscana, Lombardia, Abruzzo e Trento come prime; Lazio, Friuli Venezia Giulia e Marche come migliori seconde.





Calcio femminile, Abruzzo-Emilia 0-7. Soccombe la squadra di mister Mucci, sotto di due reti nel primo tempo, che saluta la manifestazione. In campo anche Anna Mazzatenta.

Calcio a 5 Femminile, Abruzzo-Campania 2-1. Tre vittorie su tre per le ragazze di mister Morelli che chiudono in testa al girone a punteggio pieno. Nei quarti sarà sfida alle Marche. Nel primo tempo sono le campane a passare in vantaggio con una punizione rocambolesca. Nel secondo tempo le abruzzesi compattano le fila e dopo 10 minuti trovano il pareggio con Zulli. La spinta abruzzese è ancora forte e, dopo due minuti, Di Renzo segna il gol del 2-1.

Risultati

Campania-Abruzzo 1-2

Sardegna-PA Trento 2-2

Classifica: Abruzzo 9 punti, Campania 4, Sardegna 2, CPA Trento 1

Calcio a 5 maschile, Abruzzo-Emilia 4-4. Sono gli emiliani a segnare il primo gol del match. Poi è Abruzzo-show, con le reti di Domignoni e Rocchigiani, serviti da Di Risio. E' lo stesso capitano degli abruzzesi e segnare il gol del 3-1 con cui si va negli spogliatoi. Al rientro in campo ancora Di Risio a segno, per il 4-1. Poi l'Abruzzo molla la presa e l'Emilia riesce a pareggiare, anche grazie a due tiri liberi ottenuti per il raggiungimento del bonus dei falli. Per la prima volta nella sua storia la selezione maschile del calcio a 5 approda ai quarti di finale.





Juniores, Abruzzo-Emilia 2-0. Mister Marcangeli cambia modulo e mischia le carte dopo la brutta sconfitta di ieri contro il Friuli. Dal primi minuto davanti a Digifico difesa a tre con al centro capitan Menna e laterali Valerio e Florindi, al debutto nel torneo. Esordio dal primo minuto, dopo la buona apparizione contro la Liguria, per Di Sante a centrocampo e Albertazzi in attacco, con Torsellini arretrato insieme a D'Adamo e Iallonardi a completare il centrocampo, in avanti insieme all'esterno dell'Avezzano Maloku e Fizzani.

La rappresentativa abruzzese appare subito in gran forma e bastano 12' per portarsi in vantaggio: azione di Maloku sulla fascia, serve Iallonardi che scarica sull'accorrente Di Sante che lascia partire un diagonale dal limite dell'area che si insacca alle spalle del numero 12 emiliano. Dopo il vantaggio la supremazia abruzzese è evidente soprattutto a centrocampo, la selezione di mister Gottardo soffre l'intensità degli abruzzesi e il raddoppio arriva dopo 18 minuti: calcio di punizione di Torsellini, la difesa respinge male e si inserisce in area il solito Di Sante, tra i migliori del match, che lascia partire un tiro che Valizia non riesce ad intercettare. Il primo tempo si chiude con l'Abruzzo avanti nel punteggio e nel gioco.

Allo stesso modo si riapre il secondo tempo con gli abruzzesi che potrebbero anche ampliare il vantaggio, ma al 49' Torsellini si fa parare un calcio di rigore che si era procurato con un fallo in area su Albertazzi. L'Emilia ci crede di più e si rende pericolosa in due occasioni, brava la difesa a restare concentrata. Sul finale soffre poco la rappresentativa abruzzese, che si rende pericolosa con Maloku verso il finale.

Una grande prova della formazione di mister Marcangeli, al quale bisogna fare i complimenti per aver motivato diversi giocatori rimasti ai margini fino ad oggi. La palma di migliore in campo va a Di Sante, autore non solo dei due gol ma anche di una sontuosa prestazione. Per quanto riguarda i vastesi da sottolineare la prova di Alessio D'Adamo, 270 minuti più recuperi in 3 giorni di un'intensità strepitosa, Damiano Menna, che ha lasciato il campo per una lieve botta, ha comandato la difesa da vero capitano per 75 minuti, e Alessio Fizzani che ha fatto un lavoro importante tenendo alta la squadra fino a quando è stato sacrificato per dare maggior copertura sull'esterno con l'ingresso di Conte. Prova positiva anche per Riccardo Ramundo, entrato al posto di Menna, che ha giocato bene. Attento in fase di copertura mentre si intensificavano gli attacchi degli emiliani.

Parziale riposo per Stivaletta e D'Ottavio, rispettivamente impiegati 10 e 15 minuti, con il capitano del Vasto Marina che aveva senza dubbio bisogno di un turno di riposo per una botta accusata nella prima giornata contro la Liguria. (A cura di Francesco Bevilacqua)

Tabellino

Emilia Romagna-Abruzzo 0-2 (0-2)

Marcatori: 12' e 30' Di Sante (Abruzzo)

Emilia Romagna (4-4-2) Valizia, Lucchini Giuliani (37' Mascolo) Reggiani Malvicini, Fornaciari (38' Scala) Ravaioli Traorè Bolelli (30' Franca), Bertelli (50' Pezzi) Olivo. All. Gottardo

Abruzzo (3-4-3) Digifico, Valerio, Menna (75' Ramundo) Florindi, Torsellini (80' D'Ottavio) D'Adamo Iallonardi Di Sante (85' Stivaletta), Maloku Fizzani (60' Conte) Albertazzi. All. Marcangeli

Ammoniti: Bolelli, Lucchini, Olivo, Reggiani, Scala (Emilia Romagna) Albertazzi, Di Sante, Fizzani, Iallonardi (Abruzzo).

Espulso al termine della gara Scala (ER) per bestemmia





I prossimi turni. Mercoledì è in programma il giorno di riposo, i quarti di finale si giocheranno giovedì 17 aprile, le semifinali il 18 e le finali il 19. Allievi e juniores affronteranno il Lazio, Veneto-Abruzzo C5 maschile, Abruzzo-Marche C5 femminile.