È stata trasferita al San Pio da Pietrelcina di Vasto la guidatrice 40enne della Ford Fiesta finita fuori strada lungo la provinciale 181, strada che collega Vasto a San Salvo. Le sue condizioni non sono gravi.

La donna stava percorrendo la provinciale in direzione San Salvo quando, per cause al vaglio degli agenti della Polizia Municipale di Vasto, ha perso il controllo ed è finita fuori strada, rimanendo incastrata all'interno della vettura che aveva terminato la sua corsa contro le piante di ulivo.

Per poter procedere alle operazioni di soccorso è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lanciano, poichè i loro colleghi di Vasto erano già impegnati in un altro intervento di emergenza. Sul posto anche gli uomini del gruppo comunale di Protezione Civile di Vasto.

I sanitari hanno prestato sul posto le prime cure, prima di trasportarla in ospedale. Nel tratto di strada interessato dall'incidente si sono create lunghe code.