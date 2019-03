I ragazzi della terza media dell'istituto comprensivo 1 di San Salvo hanno partecipato ad un incontro con carabinieri della Compagnia di Vasto per parlare di legalità. Ad incontrare gli studenti sono stati il maggiore Giancarlo Vitiello, comandante della Compagnia, e il luogotenente Giuseppe Lavecchia, comandante della stazione di San Salvo, unitamente ad un collega del Nucleo operativo radimobile. All'incontro hanno partecipato il sindaco Tiziana Magnacca e il presidente del consiglio comunale Eugenio Spadano, sempre in stretto contatto con l'Arma e con le altre forze dell'ordine per la diffusione della cultura della legalità tra i cittadini, in particolare tra i giovani.

"Il nostro istituto - ha sottolineato la dirigente Anna Paola Sabatini - impegnato in tutti e tre gli ordini scolastici in percorsi sulla legalità nei quali è stato inserito anche l'incontro con le forze dell'ordine". I militari hanno mostrato filmati, esposto notizie e consigli utili, rispondendo alle tante domande dei circa 200 studenti presenti all'incontro. "Per i ragazzi è stato un momento di confronto importante", ha sottolineato il dirigente scolastico, soddisfatto per l'attenzione con cui i suoi studenti hanno preso parte all'incontro con i carabinieri.