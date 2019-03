Da C.M. riceviamo e pubblichiamo. "Durante la messa della Domenica delle palme un'anziana signora a causa di un malore è stata trasportata di peso all'esterno della chiesa di San Nicola a San Salvo, dove veniva adagiata sul sagrato e curata grazie all'intervento di una signora presente.

Nessuno dei responsabili della Chiesa ha ritenuto necessario far aprire il grande portone per far entrare un pò d'aria fresca. Inoltre fuori c'erano circa un centinaio di persone che volevano assistere alle funzioni religiose anche da lontano.

Chiamato il 118 dopo circa 20 minuti è arrivata l'ambulanza da Vasto, speriamo che la donna adesso stia meglio, ma tutto questo mette in risalto due problemi. In seguito il portone è stato aperto dopo che la gente da fuori ha fatto capire che tutto ciò era accaduto perchè la signora aveva avuto un malore dovuto all eccessivo caldo e per la carenza di ossigeno all'interno.

La chiesa è della comunità e in caso di eventi disastrosi, la legge sulla sicurezza pretende che le porte di evacuazione siano apribili verso l'esterno. Il pronto soccorso, anche se risponde Roma, necessita del minimo tempo necessario per intervenire, a San Salvo e ai sansalvesi non dispiacerebbe avere un'autolettiga sempre presente al centro del paese, visto che la protezione civile ne ha una".