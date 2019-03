Nella quarta puntata de L'edicola del Bar Walter primo ospite di Stefano Troilo è stato Antonio De Santis, ex capitano della Vastese con cui ha militato 11 stagioni, che oltre a parlare del suo libro, ha presentato I Gladiatori dell'Aragona, la festa biancorossa in programma giovedì alle 20.30 al Palace di Vasto.

Dopo di lui un altro ex Vastese, Luigi Baiocco, direttore generale del Vasto Marina, che si è soffermato sulla juniores, sul calcio giovanile e sul Torneo delle Regioni in corso in questi giorni.

A seguire ancora un mister, Michele Stivaletta, tecnico della Vastese juniores, ha voluto ribadire l'importante valore del quarto posto raggiunto dalla propria squadra.

Nel corso della puntata c'è stato il tempo anche per segnalare la prestazione di Andrea Iannone in MotoGp sul circuito di Austin, le nuove imprese degli atleti della Podistica Vasto e la vittoria di Maurizio Ialacci nel torneo di tennis organizzato dal Circolo Tennis "Antonio Boselli" di Vasto.

Nel finale spazio all'agente Fifa Carlo Della Penna, con cui il conduttore condivide la passione giallorossa, prima di dare la parola al super portiere Diego Chioditti, una vera e propria istituzione del calcio amatoriale e non solo. Presenti anche gli amici della Vasto Darts, Domenico D'Amario e Michele Di Totto, che nel fine settimana hanno organizzato con successo il loro primo torneo di freccette.

In conclusione la sigla del Capitano Tonino Di Santo, questa volta senza aneddoti per dare più spazio alla musica.

L'edicola del Bar Walter tornerà tra due settimane, lunedì 28 aprile, dopo le festività pasquali. In occasione di Roma-Juve ci sarà giovedì 8 maggio una puntata speciale serale con ampio spazio ai tifosi di entrambe le squadre. Buona Pasqua a tutti.