Entra nel vivo la stagione del volley e, come previsto, la BCC San Gabriele volley inizia a raccogliere i frutti del lavoro svolto durante l'anno. La formazione under 14 guidata da Maria Luisa Checchia ha ottenuto ieri ad Ortona il titolo provinciale. Per le vastese giornata senza storie, con le vittorie per 3-0 contro le padrone di casa dell'Ortona in semifinale e contro la Teate in finale. Domani potrebbe esserci anche il titolo provinciale under 16, se le ragazze vastesi sapranno bissare il successo ottenuto per 3-0 in casa della Teate.

Si fa strada anche la prima squadra impegnata nei playoff di serie C. Ieri, dopo una gara difficile e combattuta, Mariani e compagne hanno ottenuto bottino pieno contro il Cepagatti. Con questo risultato si rafforza la terza posizione in classifica, con 3 punti di vantaggio sul Sambuceto e 4 sulla coppia Cepagatti-Castelnuovo, che lancia la formazione allenata da Ettore Marcovecchio verso la semifinale playoff.

La certezza di approdare alla semifinale potrebbe arrivare nel turno infrasettimanale che si disputerà mercoledì alle ore 20 presso la Palestra del Centro Sportivo San Gabriele in via Silvio Pellico a Vasto. l Teate, già sconfitto a domicilio per 3-0 nella gara di andata.