Da oggi si amplia il servizio di raccolta differenziata con modalità porta a porta nei quartieri a nord della città e precisamente nelle seguenti zone:



Via Mandre San Rocco

Via Cervara

Via Fonte Fico

Via Defenza

Via Pagliarelli SS 16 – tratto fino dancing l’Arhea

Via Villa De Nardis

Via Villa Via Passo della noce



Il primo conferimento sarà, secondo il calendario già in uso nel resto della città, il rifiuto residuo secco, mediante contenitore grigio, il giorno lunedì 14 aprile dalle ore 20:00. Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso l’ufficio raccolta differenziata presso il PalaBcc di via Conti Ricci, dalle 9:00 alle 13:00. E' anche a disposizione il nr. verde gratuito 800.229.977.