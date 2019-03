Antonio Prospero annuncia la sua ricandidatura alle elezioni regionali. Lo fa tramite Facebook, dove pubblica il suo santino elettorale: il suo viso accanto al simbolo del Nuovo centro destra di Angelino Alfano.

"Siamo tornati alle origini, Ncd si sta configurando come un partito di centro che può dare risposte ai cittadini", dichiara Prospero, secondo cui "si può costruire un nuovo centro. Ndc è in sintonia con quella che è sempre stata la mia collocazione politica: uno che è nato democristiano rimane democristiano, al di là di ciò che è stato scritto da qualche giornalaio", commenta riferendosi alle voci che, nelle scorse settimane, lo volevano vicino a un clamoroso cambio di casacca per sostenere Luciano D'Alfonso, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Abruzzo.

"Ho deciso di ricandidarmi perché il territorio ha bisogno di essere rappresentato, a maggior ragione in questa fase in cui, con la cancellazione delle Province, si accentua l'importanza della funzione regionale. Il Nuovo centro destra avrà altri candidati del Vastese. Ma non ho ancora visto la lista, né ho posto veti, a differenza di qualcun altro. Ben vengano candidati forti e rappresentativi del territorio, senza gelosie".