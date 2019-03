C'è la firma di Nicolangelo Di Fabio sul nuovo record italiano della 4x100 stile libero. Il nuotatore cupellese è stato uno dei 4 frazionisti del Team Nuoto Sport Management sceso in vasca ieri nel Campionato Italiano a squadre - Coppa Caduti di Brema. Il primo a scendere in vasca è stato Andrea Rolla (48.59), seguito da Mattia Schirru (47.79). Poi è stata la volta di Nicolangelo Di Fabio, di gran lunga il più giovane del quartetto, che ha nuotato le due vasche in 48.27. A chiudere il big Filippo Magnini, che con i suoi 46.50 ha portato il tempo complessivo a 3'11.15 che è valso il record. Il Team Nuoto SG in campo maschile ha sfiorato di appena 4 punti la vittoria, andata al Circolo Canottieri Aniene.

Per Di Fabio nella competizione a squadre anche la partecipazione ai 200 dorso, specialità certamente non sua, che comunque ha onorato con un quinto posto (1'58.55). Si è così chiusa una settimana importantissima a Riccione, dove Nicolangelo Di Fabio ha dimostrato ancora una volta di essere tra i giovani migliori del panorama azzurro. Ora la stagione del nuoto si prepara ad importanti appuntamenti, in cui l'allievo del professor Domenico D'Adamo, sempre presente al suo fianco, non mancherà di farsi onore.