Seconda vittoria al Torneo delle Regioni per le rappresenttaive del calcio a 5, vincono sia la squadra maschile che quella femminile. Perdono invece la juniores, i giovanissimi e la femminile, pareggio per gli allievi.

Calcio a 5 maschile, Friuli-Abruzzo 2-4. L'Abruzzo ci mette 25 secondi a passare in vantaggio con Domignoni. Poi, dopo un minuto, è capitan Di Risio a siglare il raddoppio. C'è la rimonta del Friuli, spinto dall'entusiasmo del pubblico, che riesce a trovare il pareggio. Nel secondo tempo, però, è ancora Domignoni a riportare in vantaggio i suoi. Nel finale Agolli ruba palla al portiere di movimento e sigla il 4-2. Nell'ultima sfida del giorone Abruzzo ed Emilia Romagna si giocheranno il primo posto che vale il passaggio del turno come prima.

Calcio a 5 femminile, Abruzzo-Sardegna 4-2. Seconda vittoria consecutiva anche per le ragazze del calcio a 5 che confermano le loro ambizioni alla vittoria finale. Passano subito in vantaggio le ragazze di mister Morelli, grazie alla doppietta di Ferretti. Nel secondo tempo Zulli sigla il 3-0 e la Sardegna accorcia le distanze. Plevano mette in rete il pallone del 4-1 e la Sardegna accorcia di nuovo sul 4-2. A spegnere ogni velleità di rimonta delle sarde ci pensa il portiere Di Giuliano che para il rigore concesso dal direttore di gara.

Giovanissimi, Friuli-Abruzzo 2-1. Sotto di un gol i giovanissimi, a segno De Anna su punizione al 15', riescono a pareggiare con Evangelista al 56' su assist di Tarquini, ma alla fine si devono arrendere ai padroni di casa del Friuli, nonostante i tentativi di passare in vantaggio nel finale. Al 68' su un errore della retroguardia Del Piero sigla la rete del 2-1. Per i ragazzi di mister Crisante è la seconda sconfitta consecutiva, domani nella terza e ultima giornata sfida contro l'Emilia Romagna.

Risultati e classifica dei giovanissimi.

Girone D

Abruzzo-Liguria 0-1

Friuli-Emilia Romagna 2-0

Abruzzo-Friuli 1-2

Emilia Romagna-Liguria 4-2

Classifica. Friuli 6, Emilia Romagna e Liguria 3, Abruzzo 0

Allievi, Friuli-Abruzzo 0-0. Dopo la vittoria 1-0 di ieri contro la Liguria, arriva un pareggio a reti involate per gli Allievi che nella prossima partita di martedì contro l'Emilia Romagna si giocano il passaggio del turno.

Risultati e classifica allievi.

Girone D

Abruzzo-Liguria 1-0

Friuli-Emilia Romagna 4-0

Abruzzo-Friuli 0-0

Emilia Romagna-Liguria 2-0

Classifica. Abruzzo e Friuli 4, Emilia Romagna 3, Liguria 0

Femminile, Trento-Abruzzo 3-2. Dopo la vittoria di domenica arriva una sconfitta per la squadra di mister Mucci. Il primo tempo si chiude con il Trento avanti di due reti, alla fine è 3-2.

Juniores, Friuli-Abruzzo 2-0. Mister Marcangeli manda in campo dal primo minuto gli stessi undici che ieri avevano piegato la selezione della Liguria. Pecile dalla sua, dopo il pareggio a reti bianche contro l'Emilia Romagna cambia tre undicesimi schierando dal primo minuto Castellano, Del Riccio e Politti.

Il primo tempo è un assedio dei friulani, che spingono dal primo minuto sull'acceleratore e al 37' passano con Gurgu, ben servito da Del Riccio, che davanti a Digifico lo fredda con un diagonale sul secondo palo. La rappresentativa abruzzese prova a far male con Maloku che parte in contropiede e viene steso da Osei ultimo uomo: l'attaccante di proprietà del Pineto puntava l'area ma per l'arbitro è solo giallo. Sugli sviluppi del calcio di punizione Torsellini manda la palla sopra la traversa. La migliore occasione abruzzese allo scadere della prima frazione quando su calcio d'angolo battuto da Torsellini in area si libera dalle marcature Stivaletta e in girata impegna seriamente Aiello.

Nel secondo tempo cala la formazione abruzzese, sicuramente appesantita dalla gara di ieri, a nulla servono i cambi, i friulani sono più reattivi e il raddoppio arriva al 77' dove su azione di rimessa l'autore del primo goal, Gurgu, veste i panni di assistman per l'accorrente Facca che in pallonetto supera l'estremo difensore abruzzese. Invani gli ultimi assalti abruzzesi che si infrangono sulla difesa friulana ben schierata e sempre attenta.

Indubbiamente il migliore in campo è stato il classe '96 Florin Gurgu, autore di un gol e un assist, autentica mina vagante della formazione friulana. Nella rappresentativa abruzzese da segnalare la buona prestazione di Menna che nulla ha potuto sui due gol subiti e che ha tenuto botta contro la forza fisica ed atletica degli avanti friulani. (A cura di Francesco Bevilacqua)

Tabellino

Friuli-Abruzzo 2-0

Reti: 37' Gurgu (FVG), 77' Facca (FVG)

Friuli VG (4-3-3) Aiello, Castellano (65' Strassiotto) Pighin Zampieron (82' Fier) Osei, Facca Catera (55' Vit) Politti, Tawgui (77' Tentindo) Gurgu (80' Zufferli) Del Riccio. All. Pecile

Abruzzo (4-3-3) Digifico, Ramundo Menna (k) Valerio Meluso, D'Adamo Stivaletta (78' D'Ottavio) Iallonardi (60' Albertazzi), Maloku Fizzani (30' Di Massimo) Torsellini. All. Marcangeli

Ammoniti: Castellano, Osei, Pighin (Friuli VG) Torsellini, Ramundo (Abruzzo).