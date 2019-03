Il Circolo Canottieri Aniene piazza la cinquina al Campionato Italiano a squadre - Coppa Caduti di Brema. La società romana si impone per il quinto anno consecutivo come formazione più forte del Paese, vincendo a mani basse sia la classifica femminile che quella maschile. Tra gli atleti scesi in vasca ieri a Riccione per la cavalcata trionfale c'era anche la vastese Giulia De Ascentis. Dopo le buone prestazioni ai Campionati Assoluti la De Ascentis ha messo in vasca la solita affidabilità, nonostante qualche problema fisico emerso sabato durante le gare. Lo staff dell'Aniene ha puntato su di lei nei 200 misti, chiusi al secondo posto in 2'14.67 e nella staffetta 4x100 misti, dominata dalla squadra laziale con 7 secondi di vantaggio sul Team Nuoto Sport Management, che ha chiuso al secondo posto in graduatoria generale.

Il tempo di 3'56.15 vale al Circolo Canottieri Aniene il record italiano. La prima a scendere in vasca è stata Elena Gemo, seguita da Giulia De Ascentis (frazione a rana, 1'06.77), poi Elena Di Liddo e infine Federica Pellegrini che ha completato l'opera chiudendo con il miglior tempo tricolore di sempre. Grande festa per la squadra romana al termine delle gare, per un dominio ormai incontrastato a livello nazionale e con tanti atleti che poi continuano a vincere anche in azzurro.