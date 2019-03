"Sono ripartite ieri mattina presto le ricerche con varie squadre del coordinamento", dice Eustachio Frangione, responsabile della Protezione civile di Vasto. I volontari non si danno per vinti e continuano a coadiuvare le forze dell'ordine nelle operazioni di ricerca di Eleonora Gizzi, la 34enne vastese educatrice d'asilo scomparsa il 28 marzo scorso. Decine di segnalazioni non hanno trovato riscontro.

Ma le squadre sono costantemente al lavlro. "Da ieri, però - spiega Frangione - le autovetture di servizio e le divise sono sparite, nel caso alla loro vista, la ragazza dovesse decidere di defilarsi. Ribattuta una vastissima area su più comuni. Per la prima volta abbiamo sperimentato con successo la tracciatura della zona tramite Gps, che ci permette di mappare le ricerche in modo da renderle più efficienti e riscontrabili".