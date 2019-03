E’ stata una serata di festa. L’ultimo match della regular season era ininfluente ai fini della classifica, perché il Golfo d’Oro aveva già conquistato la matematica qualificazione ai play-off del campionato di biliardo a squadre d’Abruzzo e Molise.

Ma, battendo per 5-1 il Velluto Verde Ripa Teatina, la compagine vastese ha chiuso in bellezza, consolidando il terzo posto in classifica generale e dimostrando di avere ancora cartucce da sparare nel torneo supplementare che assegnerà il titolo di campione interregionale.

L’ultimo match - Assente il capitano Remo Potalivo, fuori città per motivi di lavoro, è il vice capitano Gianni Di Matteo a guidare la formazione che, nonostante il fisiologico turn-over, si fa valere: Di Matteo, Tonino Tarquinio, Zopito Di Claudio (detto Zorro), Massimo Potalivo, Fernando Iacovitti e Peppino Nanni affrontano i loro avversari in equilibrate sfide all’ultimo birillo in cui i portacolori biancorossi riescono a piazzare quasi sempre la stoccata decisiva.

I play-off – Per il Golfo d’Oro Vasto, è una stagione da incorniciare: nel girone A, Potalivo e compagni hanno conquistato 73 punti nelle 18 giornate di campionato (6 punti in palio per ogni giornata). Rendimento costante sia in casa che in trasferta: 39 punti nei match disputati sui tavoli del circolo biliardistico MSP Italia di via Pescara, 34 lontano dalle mura amiche. Nel loro raggruppamento, i biancorossi sono riusciti a battere tutte le squadre (alcune sia all’andata che al ritorno), tranne L’Aquila, bestia nera dei vastesi, che si è imposta con identico risultato, 4-2, sia a Vasto che nel capoluogo.

Venti le formazioni (suddivise in due gironi da 10) che hanno partecipato al campionato, tra cui l’Ascoli, autorizzata a prendere parte al torneo abruzzese-molisano. Otto le qualificate ai play-off, le prime 4 di ogni raggruppamento. Girone A: The Best One Montesilvano A con 77 punti, Ortona 75, Golfo d’Oro Vasto 73 e Isernia 63. Girone B: The Best One Montesilvano B con 69, Joker Montesilvano 62, New Pescara Stars 62, Ascoli 61.

A maggio le magiche 8 si affronteranno nel torneo che assegnerà il titolo della stagione 2013-2014. Tutti scontri a eliminazione diretta. A partire dai quarti di finale, in cui Vasto affronterà Joker Montesilvano. Andata il 6 maggio, ritorno il 9. Gli specialisti della stecca hanno il braccio caldo. E’ impossibile azzardare pronostici.

La squadra – Questa la rosa del Golfo d’Oro Vasto: Remo Potalivo (capitano), Giovanni Di Matteo (vice capitano), Giorgio Spadano, Nicola D’Aloisio, Alessandro D’Aloisio, Tonino Tarquinio, Zopito Di Claudio (detto Zorro), Massimo Potalivo, Fernando Iacovitti, Nicolò Cianci, Franco Cirulli, Giuseppe Nanni e Guido Potalivo.