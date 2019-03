Vittoriosa trasferta ad Orvieto per la BCC Vasto Basket. I biancorossi vincono 71-66 dopo un ultimo quarto da brividi in cui hanno rischiato di sciupare quanto di buono fatto per tutto il match. La partenza della squadra di coach Di Salvatore è super, con Serroni ad aprire le danze con una tripla ed un primo parziale di 7-0 che mette paura all'Orvieto. Il vantaggio della BCC Vasto Basket si mantiene sotto la doppia cifra, con una confortante prestazione dei suoi uomini per giungere al 18-24 con cui si chiude il quarto.

La spinta della formazione ospite si fa più forte nella seconda frazione, quando i padroni di casa vengono travolti da una lunga serie di canestri che portano la BCC Vasto a toccare il +18 con i due tiri liberi realizzati da Marinelli (24-42). C'è spazio anche per l'esordio di Emanuele Di Giacomo, ultimo arrivato alla corte del presidente Spadaccini. Solo nel finale di quarto l'Orvieto riesce a far muovere il suo tabellone, mettendo a segno i canestri che portano il punteggio sul 42-26 per gli ospiti con cui si rientra negli spogliatoi per la pausa.

Al rientro in campo torna nuovamente la pressione della BCC Vasto Basket, che risale nuovamente al massimo vantaggio che mantiene pressochè inalterato nonostante i tentativi di rientro dei padroni di casa. Con un 58-45 a favore i biancorossi approcciano un ultimo quarto che si rivela folle. Per quattro minuti e mezzo i vastesi non riescono ad andare a segno, cosa che invece fanno gli umbri, riportando il distacco sotto la doppia cifra. Inizia a salire la tensione, che si fa massima quando Marcante infila la bomba del -1 (64-65). Ci pensa Sergio a ristabilire la distanza con i vastesi che potrebero incrementare ancora dalla lunetta, anche se l'imprecisione impedisce di affrontare l'ultimo minuto con tranquillità. A chiudere i conti ci pensa Di Carmine, che dalla lunetta fa 2 su 2 e fissa il punteggio sul 71-66 finale.

Con questa vittoria si chiude la regular season della BCC Vasto Basket, con un terzo posto che sa di impresa ripensando a dove si trovavano i biancorossi un anno fa. Ora ci sarà la fase ad orologio, in cui cercare di mettere in cassaforte altri punti preziosi per affrontare i playoff in posizione di vantaggio.

Orvieto Basket - BCC Vasto Basket 66-71

Orvieto Basket: Rovere 7, Palmerini 3, Mirone 5, Marcante 27, Negrotti, Trinchitelli 0, Ciriciofolo 9, Quercia ne, Agliani 8, Battistelli 7. Coach: Brandoni

BCC Vasto Basket: Sergio 13, Di Carmine 10, Dipierro 14, Marinelli 9, Serroni 20, Di Giacomo 0, Di Tizio 3, Ierbs ne, Durini 2, Salvatorelli ne. Coach: Di Salvatore