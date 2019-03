È stato trasportato al San Pio da Pietrelcina di Vasto il giovane motociclista coinvolto in un incidente qualche minuto dopo le 18. In corso Europa la moto da cross MBK guidata da A.S., 20 anni, che procedeva in direzione corso Mazzini, e la Mazda 323 guidata da un vastese, A.S., che doveva svoltare a sinistra in via Bachelet si sono scontrate al centro dell'incrocio, proprio davanti all'ingresso del fast food Mc Donalds, davanti agli occhi di numerose persone presenti in zona in quel momento.

L'impatto è stato molto violento, con il ragazzo volato via di sella e ricaduto a qualche metro di distanza. Fortunatamente indossava il casco integrale ben allacciato, che ha evitato conseguenze drammatiche. Pesantemente danneggiati i due mezzi, con la forcella anteriore della moto spezzata in due in seguito allo scontro.

Sono stati alcuni passanti a soccorrere immediatamente il giovane, rimasto cosciente, mentre sul posto arrivava l'ambulanza del 118. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure, lo hanno caricato sull'ambulanza per portarlo in ospedale.

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Vasto, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, raccogliendo anche le testimonianze di chi aveva assistito allo scontro. Il tratto a salire di corso Europa è rimasto chiuso al traffico per diversi minuti.