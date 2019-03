Nella mattinata di oggi, domenica 13 aprile 2014, solennità della Domenica delle Palme, l’ospedale di Vasto,Termoli e Lanciano si è colorato della presenza festosa di tanti clown che hanno distribuito le palme benedette ai malati, familiari e personale sanitario.

E’ la modalità che l’associazione di volontariato Ricoclaun, ha scelto, come negli anni scorsi, per testimoniare la propria vicinanza a chi è malato ed è impossibilitato a ricevere le Palme Benedette.

Per tutti i clown Ricoclaun, che vivono questa esperienza è un momento sì molto gioioso, allietato da canzoni Pasquali e un oceano di sorrisi, ma è anche un momento molto emozionante, perché i pazienti ricoverati esprimono, anche solo con i loro occhi, tutta la gioia e la commozione del nostro semplice gesto.

Quell’emozione e quella gioia che doniamo e riceviamo al tempo stesso ci sprona ad andare avanti nella nostra missione di clown volontari.

Sito internet. Considerando l’importanza di avere un buon sito web, e di poter dare informazioni sulle nostre attività nel mondo di internet, abbiamo deciso di rinnovare la nostra veste on line. Il nostro nuovo sito web, ha lo stesso nome, www.ricoclaun.it, ma una vesta grafica molto moderna e dinamica. Facciamo un ringraziamento a tutto lo staff di Altairnet Srl di Vasto, in particolare ad Antonia Zinni, che ci hanno curato il sito.

Altairnet Srl di Vasto www.altairnet.com è una realtà aziendale composta prevalentemente da giovani professionisti del mondo informatico e della comunicazione e si occupa di consulenza informatica globale, di servizi legati al mondo del turismo, e di realizzazione di siti e software web. Grazie al loro lavoro ora abbiamo un sito dinamico, estremamente flessibile, che si può aggiornare in ogni momento.

Oltre a dare delle informazioni sulle nostre attività consuete e sui nostri corsi, offre l’opportunità di dare informazioni sul 5 x 1000, l’unico modo per sostenerci; sul concerto di musica classica, in collaborazione con la Ricoclaun, in programma l’8.5.2014 a Vasto per finanziare un progetto di pet terapy; e sul prossimo festival del sorriso Ricoclaun, i Pagliacci del Cuore, Notte azzurra x 3 nel cuore di Vasto, in programma a Vasto il 10-11 e 12 luglio 2014.

Ricoclaun Vasto Onlus

