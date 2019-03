Prima Categoria, girone B. A tre giornate dal termine lo United Cupello coglie un successo molto importante per 2-1 sul campo dell'ammazza grandi Trigno Celenza allenata da Michele Buda. In vantaggio la squadra di Di Francesco con Ottaviano, pareggia Antenucci, poi Tartaglia realizza il la rete della vittoria.

Insegue il Fara San Martino staccato di un punto dopo il successo interno 2-0 contro il Real Montazzoli. Terzo il Palombaro che passa 4-1 in trasferta contro la Casolana, bene il Casalbordino che si piazza al quarto posto rifilando un tris al Roccaspinalveti, le marcature portano le firme di Di Matteo, autore di una doppietta, al 19° centro in campionato, e Di Biase.

Scivola il Tre Ville sconfitto 3-2 dallo Sporting San Salvo sempre più in alto. Lo Scerni passa 2-3 a Castelfrentano. Il Real San Giacomo vince di misura 1-0 sul Monteodorisio. La Spal Lanciano batte il Guastameroli 3-2. Si torna in campo dopo la pausa pasquale, domenica 27 aprile alle ore 16.30

I risultati della 27esima giornata di Prima Categoria (12° di ritorno), girone B. Casalbordino-Roccaspinalveti 3-0, Casolana-Palombaro 1-4, Castelfrentano-Scerni 2-3, Fara San Martino-Real Montazzoli 2-0, Real San Giacomo-Monteodorisio 1-0, Spal Lanciano-Guastameroli 3-2, Sporting San Salvo-Tre Ville 3-2, Trigno Celenza-United Cupello 1-2

La classifica. United Cupello 63, Fara San Martino 62, Palombaro 50, Casalbordino 48, Real Montazzoli 48, Tre Ville 47, Scerni 44, Guastameroli 37, Sporting San Salvo 34, Real San Giacomo 33, Trigno Celenza 31, Roccaspinalveti 28, Spal Lanciano 25, Casolana 23, Monteodorisio* 16, Castelfrentano* 12 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 27 aprile, ore 16.30. Castelfrentano-Casolana, Guastameroli-Casalbordino, Monteodorisio-Real Montazzoli, Palombaro-Spal Lanciano, Roccaspinalveti-Real San Giacomo, Scerni-Trigno Celenza, Tre Ville-Fara San Martino, United Cupello-Sporting San Salvo

Seconda Categoria, girone G. Mancano due giornate alla conclusione, lo scontro dei piani alti tra Paglieta e Real Montalfano finisce 2-0, la capolista resta al comando e distanzia la rivale che ora è quarta. Ne approfitta l'Incoronata che vince a Fossacesia 1-2 con Menabuoni e Priolo. I vastesi, senza mister Mucci al Torneo delle Regioni con la rappresentativa abruzzese femminile di calcio, ora sono secondi a due lunghezze da soli con un piede e mezzo nei play-off promozione. Terzo il Gs Montalfano che rifila un secco 3-0 al Colledimezzo e scavalca i cugini in classifica.

Con lo stesso risultato il Fresa ha la meglio sulla Valle del Treste Liscia ed entra nella zona play off. Il San Buono non va oltre lo 0-0 a Carunchio contro il Mario Turdò. Il Mario Tano pareggia 1-1 in casa con il Furci, vince 1-0 il Gissi contro il Casalanguida. Anche in questo girone si torna in campo dopo la pausa pasquale, domenica 27 aprile alle ore 16.30

I risultati della 24esima giornata (11° di ritorno) di Seconda Categoria, girone B. Fossacesia 90-Incoronata 1-2, Fresa-Valle Del Treste 3-0, Gissi-Casalanguida 1-0, Mario Tano-Furci 1-1, Mario Turdò-San Buono 0-0, Montalfano-Colledimezzo 3-0, Paglieta-Real Montalfano 2-0

La classifica. Paglieta 49, Incoronata 47, Gs Montalfano 45, Real Montalfano 44, Fresa 43, San Buono 41, Mario Tano 40, Gissi 32, Fossacesia 90 29, Mario Turdò 27, Colledimezzo 26, Furci 22, Casalanguida 19, Valle Del Treste Liscia 7

Il prossimo turno, domenica 27 aprile, ore 16.30. Casalanguida-Fossacesia 90, Furci-Fresa, Incoronata-Mario Tano, Paglieta-Colledimezzo, Real Montalfano-Mario Turdò, San Buono-Gissi, Valle Del Treste Liscia-Montalfano

Terza Categoria Vasto. Pausa in Terza Categoria in attesa delle due giornate conclusive. Si torna in campo dopo la pausa pasquale, domenica 27 aprile alle ore 16.30.

Il programma della 21esima giornata (10° di ritorno) della Terza Categoria Vasto. Domenica 27 aprile, ore 16.30. Carunchio-Lupi Marini, Casalese-Virtus Tufillo, Lentella-Guilmi, Odorisiana-Real Porta Palazzo, Real Alto Vastese-Virtus Rocca San Giovanni, Sporting Vasto-Dinamo Roccaspinalveti

La classifica. Odorisiana 49, Virtus Rocca San Giovanni 43, Carunchio 39, Real Porta Palazzo 30, Guilmi 27, Casalese 26, Virtus Tufillo 26, Real Alto Vastese 24, Dinamo Roccaspinalveti 20, Lupi Marini 19, Lentella 13, Sporting Vasto 10

Il prossimo turno, domenica 4 maggio, ore 16.30. Dinamo Roccaspinalveti-Carunchio, Guilmi-Real Alto Vastese, Lupi Marini-Odorisiana, Real Porta Palazzo-Lentella, Virtus Tufillo-Sporting Vasto, Virtus Rocca San Giovanni-Casalese