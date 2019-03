Lo spettacolo della natura ripreso da diversi punti di vista. La bellezza della costa vastese e in particolare della Riserva di Punta Aderci riserva sempre nuove suggestioni a seconda del punto di vista. E così, dopo il video realizzato con un drone in volo sul mare, arrivano nuove immagini certamente non usuali, note a chi è appassionato di immersioni nel mare azzurro in uno dei luoghi più caratteristici del litorale. Il portale Vasteggiando ha pubblicato ieri un video con immagini subacquee realizzate nella scorsa estate. Le proponiamo anche a voi lettori di Zonalocale.it.