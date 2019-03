Una gara da protagonista per Andrea Iannone sul circuito di Austin nella seconda prova della stagione 2014 della MotoGp. Il pilota vastese, dopo una partenza super che lo ha proiettato in terza posizione, ha accarezzato a lungo il sogno del primo podio in carriera nella classe regina nel Gran Premio delle Americhe. Scattava dalla nona casella ed un ottimo spunto gli ha permesso di lanciarsi alle spalle della coppia di testa Marquez-Pedrosa. A sei giri dalla fine, però, la sua Ducati Pramac ha allentato un po' la presa sull'asfalto, facendolo rimontare da Bradl e Dovizioso che lo hanno superato in un sol colpo.

Iannone non si è perso d'animo, difendendo la quinta posizione dagli inseguitori. Ma le gomme scelta dal team del pilota vastese hanno dato ulteriori segni di cedimento, costringendolo a lasciare pista a Smith che si prende la quinta posizione. Poi anche Pol Espargaro riesce ad approfitare delle difficoltà della moto di Iannone, superandolo e costringendolo in settima posizione, davanti a Rossi.

A tagliare per primo il traguardo è il campione del mondo Marc Marquez, seguito da Pedrosa e dal ducatista Dovizioso. Per Iannone, questo settimo posto che è il suo miglior piazzamento di sempre in MotoGp, è la conferma che il cammino intrapreso con la moto in configurazione open è quello giusto. È riuscito ad arrivare tra i primi dieci e per lunghi tratti ha tenuto un ottimo ritmo in pista. Con l'apporto del suo team, che continua a lavorare senza sosta questa annata potrà regalare grandi soddisfazioni.

Ordine di arrivo: Marquez, Pedrosa, Dovizioso, Bradl, Smith, P.Espargaro, Iannone, Rossi, A.Espargaro, Lorenzo, Hayden, Aoyama, Hernandez.