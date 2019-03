La scuola calcio Aquilotti San Salvo, affiliata al Bologna Calcio “progetto 05/13 kids”, per volontà dei suoi responsabili Roberto Rossi e Orazio Piermattei, ha organizzato per domenica 13 Aprile 2014 una giornata a Bologna, per offrire a tutti i ragazzi iscritti la possibilità di confrontarsi con una società professionistica.

Nella mattinata si visiterà il Centro Sportivo del Bologna Calcio “N. Galli” a Casteldebole, dove i ragazzi sfideranno in incontri amichevoli i parietà del Bologna Calcio, con le categorie esordienti 2001-2002, pulcini 2003-2004 e pulcini 2005.

Nel corso delle partite è altresì prevista una serie di valutazioni tecniche dei ragazzi partecipanti a cura degli allenatori e dei tecnici del Bologna. Nella tarda mattinata si assisterà all’incontro Bologna – Parma previsto per le ore 12.30 valevole per la 33^ giornata di serie A.

L'obiettivo che si è posto da sempre la scuola calcio degli Aquilotti San Salvo, è quello di aver modo di confrontarsi e collaborare con chi opera nel mondo del calcio professionistico per riportare esperienze, competenze, professionalità, metodi di insegnamento……. a tutti i ragazzi. Sono diversi i momenti organizzati nel corso della corrente stagione sportiva:

5/6 ottobre 2013 partecipazione al III° Torneo Nazionale delle scuole calcio affiliate al Bologna calcio categoria esordienti 2001/2002; allenamenti periodici effettuati presso la struttura sportiva di San Salvo Marina con istruttori ed allenatori dello staff tecnico del Bologna calcio, nelle giornate di martedì 10 dicembre 2013 e lunedì 10 marzo 2014, entro il mese di maggio è prevista un’altra giornata dove i giovani calciatori degli aquilotti saranno monitorati dai tecnici e dagli allenatori del F.C. Bologna Calcio”.

Tra maggio/giugno – i nostri tecnici-educatori parteciperanno al 4°meeting nazionale che si terrà a bologna che avrà come scopo la formazione tecnica-tattica-educativa di tutto il nostro staff con i tecnici del Bologna calcio al fine di svolgere al meglio il nostro lavoro indirizzandolo sempre più alla crescita globale