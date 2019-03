Nell’ultima giornata della fase ad orologio, nel campionato di serie C, gli Amici del Basket San Salvo escono sconfitti dal parquet di Roseto. Il match termina sul 59-55 per i padroni di casa.

La gara è in bilico per tutta la partita ma nel finale la maggiore determinazione dei padroni di casa ha la meglio sul team sansalvese. La sconfitta è indolore per la squadra allenata da Linda Ialacci poiché in contemporanea l’Ennebicì Campobasso perde internamente con la capolista Were Ortona e retrocede in serie D.

Di conseguenza la squadra sansalvese riesce ad evitare i playout e a salvarsi matematicamente. Il campionato continuerà per le prime sei della classe che disputeranno i playoff per decretare chi salirà di categoria.

La squadra sansalvese in tre anni conquista due promozioni consecutive e una salvezza.

I complimenti del sindaco Magnacca. "Sono veramente orgogliosa della società degli Amici del Basket di San Salvo che seppur al debutto in questo campionato così elevato dal punto di vista tecnico, ha saputo ben figurare a tal punto da salvarsi nella stagione regolare. Un grazie particolare al presidente Antenucci che con grandi sacrifici ha garantito la partecipazione in serie C, al tecnico di provata esperienza come Linda Ialacci, alla squadra e agli sportivi tutti".

I tabellini dell’incontro:

Blue Basket Roseto: Di Francesco 21 Sulpizii 9 Di Giovanni 3 Di Marcello 6 Foschi 10 Santone 8 Di Emidio 2

Coach: Chiappini

Amici del Basket San Salvo: Borromeo 15 Assogna 4 Salvatorelli 6 Celenza 9 Fulco ne Desiati 5 Biasone 12 Sabatino ne Pasquini 4 Molino ne

Coach: Ialacci

Arbitri: De Carlo (Pescara) e Pignelli (Teramo)

Parziali: 15-12 26-25 42-37 59-55





Emanuele Di Nardo