È stata una giornata dalle tante emozioni l'ultima dei Campionati Assoluti Primaverili per Nicolangelo Di Fabio. Il giovane nuotatore cupellese, come aveva auspicato alla viglia, ha conquistato l'accesso alla finale A dei 200 stile libero, chiusa con il settimo tempo di 1'49.77. Ma la sua giornata è stata arricchita dalla presenza sugli spalti dello Stadio del Nuoto di Riccione di una nutrita rappresentanza della sua classe del Liceo Scientifico Mattioli di Vasto. I ragazzi per una giornata hanno lasciato i banchi di scuola per assistere da vicino alle gare del loro compagno di classe e fare il tifo per lui.

I campionati tricolori si sono conclusi con un bilancio positivo per Di Fabio, che ha conquistato due medaglie d'argento, nelle staffette 4x100 e 4x200, ha ottenuto la qualificazione per gli Europei juniores di quest'estate in Olanda, e ha mostrato grandi progressi in vasca. Soddisfatto anche il suo allenatore Domenico D'Adamo, che lo ha seguito come sempre con attenzione da bordo vasca. Entusiasta anche il presidente del Team Nuoto Sport Management. "Abbiamo disputato un campionato italiano al di sopra delle aspettative – afferma Sergio Tosi –. Molto bene i nostri atleti di punta Magnini, Fossi e Detti. Dietro di loro ci sono giovani emergenti come Nicolangelo Di Fabio che hanno fornito ottime prestazioni e sono pronti ormai al salto di qualità".

Oggi sarà ancora giornata di gare, con il Campionato Italiano a squadre - Coppa caduti di Brema, in cui Di Fabio tornerà in vasca per puntare insieme a Magnini & co. alla vittoria finale, sfuggita al Team Nuoto SM negli ultimi anni per pochi punti.