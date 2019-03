Si chiudono con un bottino di quattro medaglie, due d'oro, una d'argento ed una di bronzo, i Campionati Assoluti Primaverili di nuoto di Giulia De Ascentis. La nuotatrice vastese del Circolo Canottieri Aniene oggi ha dovuto fare i conti con i guai fisici che ne hanno condizionato le prestazioni in gare come i 100 rana e i 200 misti che ne hanno condizionato pesantemente le prestazioni. Infatti, dopo aver ottenuto la qualificazione alle finali nelle batterie in mattinata, la De Ascentis ha "avuto dolori lancinanti al ventre e si sentiva debolissima", come ha spiegato Laura Rinaldi, madre dell'atleta.

Nonostante non fosse al meglio è scesa in vasca con la sua solita grinta e determinazione ed è riuscita ad arrivare terza nei 100 rana. Il tempo nuotato (1'09.28) lascia un po' di amaro, ma viste le sue condizioni merita tanti applausi per aver comunque stretto i denti e conquistato un posto sul podio, alle spalle di Castiglioni e Scarcella, e lasciando dietro un'atleta del calibro di Lisa Fissneider. La giornata si è chiusa con la gara dei 200 misti, con una Giulia stremata che però non ha voluto dare forfait. "Non ci si ritira all'ultimo momento in una finale - ha commentato al termine delle gare- , o si rinuncia al mattino dando la possibilità a qualcun'altro oppure si gareggia fino alla fine". Il risultato il tempo (2'21.72) sono stati al di sotto delle sue potenzialità in una gara che le regala sempre grandi soddisfazioni ma, viste le sue condizioni fisiche, sarebbe stato impossibile chiedere di più. Da apprezzare le sue doti di lealtà sportiva e caparbietà nel voler onorare la finale conquistata con le ultime energie rimaste.

Oggi in programma ci sono le gare del Campionato Italiano a squadre - Coppa caduti di Brema, in cui la De Ascentis dovrà cercare di essere al meglio per portare punti importanti alla sua società.