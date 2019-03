Con la Domenica delle Palme la Chiesa cattolica entra nella Settimana Santa, in cui verranno ricordate passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Una settimana in cui si intrecciano fede, devozione e tradizioni popolari, con i riti che caratterizzano la liturgia. Questa mattina in tutte le Parrocchie della città si sono svolte le celebrazioni domenicali, precedute dalla benedizione dei ramoscelli di ulivo, simbolo di pace, e dalle processioni accompagnate da canti e preghiere. Iniziando da questa sera, con la rievocazione della Passione nel centro storico a cura dell’Associazione Principe de Curtis, saranno tanti gli appuntamenti che nei diversi giorni scandiranno la Settimana Santa.

Giovedì Santo. Messa in Coena Domini in tutte le Parrocchie, con la lavanda dei piedi. Nella serata ci saranno gli Altari della Riposizione, nella tradizione vastese chiamati i Sepolcri. Come ogni anno saranno tanti i vastesi che faranno il giro delle chiese, comprese quelle che solitamente sono chiuse, per ammirare gli altari allestiti per l’occasione.

Venerdì Santo. Per la Chiesa è il giorno del silenzio. Dopo la celebrazione dell’adorazione della Croce si terrà la solenne processione con la statua del Cristo Morto. L’uscita, come da tradizione, è dalla chiesa di Sant’Antonio in via Adriatica, con il percorso che si concluderà davanti alla cattedrale di San Giuseppe.

Anche a Vasto Marina, sempre nella serata di venerdì, si svolgerà una processione con la statua del cristo morto, con inizio dalla Chiesa di Stella Maris.

Sabato Santo. Alle 11 dalla chiesa di San Francesco di Paola, in piazza Rossetti, uscirà la processione con la statua della Madonna Addolorata che, dopo aver percorso le via del centro storico, rientrerà in chiesa.

Domenica di Pasqua. In mattinata si svolgerà la processione lungo le strade di Vasto Marina. Alle 19, presso la cattedrale di San Giuseppe, solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Bruno Forte con i sacerdoti e le confraternite della città.

Nella prima galleria fotografica, a cura di Giuseppe Ritucci e Caterina Calvano, le immagini della Domenica delle Palme presso la parrocchia di San Giovanni Bosco. Nella seconda gli scatti in bianco e nero di Costanzo D'Angelo per raccontare il rito con la Confraternita Sacra Spina e Gonfalone all'Addolorata e a Santa Maria Maggiore.