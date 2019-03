Cinque vittorie su sei nella prima giornata del Torneo delle Regioni per le rappresentative abruzzesi. Bene il calcio a 5, sia maschile che femminile, la juniores, gli allievi e la femminile. Perdono solo i giovanissimi.

Allievi, Abruzzo-Liguria 1-0. A Carlino il primo tempo è equilibrato, ma l'Abruzzo gioca meglio. Retico è uno dei migliori e si fa vedere con insistenza in avanti, in più occasioni e al 69' realizza il vantaggio su punizione. I liguri provano a reagire ma non segnano, gli abruzzesi di mister Aielli sfiorano il raddoppio nei minuti finali con Ettorre, impreciso nella conclusione.

Tabellino

Abruzzo-Liguria 1-0

Reti: 69' Retico (A)

Abruzzo: Petrini; Camporesi, Gentile, Colarossi, Ferretti; Di Paolo, Varveri, Xhaferi (Katal 75'); Ciarcellutti (Ettorre 62'), Retico (De Leonardis 71'), Langellotti (Galasso 53', Fabriani 75'). A disposizione: Della Pelle, Liberati, Natale, Parker. Allenatore: Gabriele Aielli

Liguria: Todde; Goso (46' Frassetto), Armani, Galluccio, Gheorghita (Cioce 79'); Garattoni (Scalzi 65'), Masi, Scatassi; Bruzzone (Ombrina 55'), Finotti, Grasso (83' De Grecis). A disposizione: Guerrina, Di Pietro, Frassetto, Giannini, Oppedisano Allenatore: Domenico Laganà

Arbitro: Lozei (Trieste)

Giovanissimi, Abruzzo-Liguria 0-1. Arriva nella ripresa la rete che condanna alla sconfitta la rappresentativa dei giovanissimi. Unica battuta nella prima giornata del Torneo delle Regioni. Gli abruzzesi chiudono la gara in 9 uomini per le espulsioni di Cichella e Di Renzo. Non impiegato da mister Crisante, Marco Napoletano, il difensore vastese della Bacigalupo.

Tabellino

Abruzzo-Liguria 0-1

Reti: 8' st Colombino (L)

Abruzzo: Perfetti, Cichella, De Simone (9' st Di Norscia), Di Renzo, Evangelista (17' st Antonelli), Ferrante (22' pt Pintauro), Foglia (15' st D'Andrea), Gallo, Pelacà, Santozzi (24' st Spinelli), Tarquini (18' st Mattei). All. Crisante. A disp. Kossiakov, D'Anfra Ricchi, Napoletano, Passaro.

Liguria: Gigliozzi, Chiappini, Ratti, Puleo, Colace, Scardigno, Arlandini, Colombino, Metalla (34' st Robino), Marchese (16' st Balbi), Sanni (24' st Barilari). All. Tonelli. A disp. Giarratana, Muller, Stella, Ardigò, De Miglio, Sechi.

Arbitro: Bignucolo di Pordenone

Ammoniti: Colace, Colombino, Chiappini, Barilari

Espulsi: Cichella e Di Renzo (Abruzzo)

Juniores, Abruzzo-Liguria 2-0. Cinque vastesi su sei partono subito titolari: D’Adamo, Menna, Fizzani, Stivaletta e Ramundo sono nel 4-3-3 di Marcengeli. D’Ottavio in panchina.

Primo tempo di netta marca abruzzese, che passa in vantaggio al 15', Maloku, tra i migliori nel primo tempo, parte sulla sinistra mette al centro dove Torsellini è bravo ad anticipare Belloro. Il secondo tempo inizia con la rappresentativa ligure che spinge, rendendosi pericolosa in un paio di occasioni, con Digifico che deve ringraziare il palo su un bel tiro di El Khayari. Al 57’ Fizzani lascia il campo per D’Ottavio. La rappresentativa abruzzese è rimasta compatta, guidata da capitan Menna, tra i migliori del secondo tempo, dimostrando di saper soffrire e al 96', grazie ad un contropiede spinto da Albertazzi, mette al sicuro la partita e regala i primi tre punti del torneo.

Tra i vastesi ottima prestazione di Menna, che in coppia con Valerio (Avezzano) è stato per larghi tratti il migliore, anticipando sistematicamente gli avanti della Liguria. Prova positiva per Stivaletta e D'Adamo che hanno giganteggiato a centrocampo, con il giocatore del Vasto Marina sostituito solo per un principio di crampi. Molto bene anche Ramundo che ha coperto al meglio la fascia sinistra, proponendosi anche in sovrapposizione in avanti. (A cura di Francesco Bevilacqua).

Tabellino

Liguria-Abruzzo 0-2

Reti: 15' Torsellini (A), 96' Albertazzi (A)

Liguria (4-2-3-1) Belloro, Antonelli Belloro Termine Calzolari (75' Ginesi), Bevegni Albertoni, Albertelli (40' El Khayari) Moroni (60' Calcagno) Pesare, Valenzise. All. Andreani

Abruzzo (4-3-3) Digifico, Ramundo Menna (k) Valerio Meluso, D'Adamo Stivaletta (70' Di Sante) Iallonardi, Maloku (90' Conte) Fizzani (60' D'Ottavio) Torsellini (80' Albertazzi). All. Marcangeli

Ammoniti: Albertelli, Antonelli, Calzolari, Moroni, Ginesi (Liguria) Stivaletta, D'Adamo, D'Ottavio (Abruzzo).

Femminile, Abruzzo-Umbria 2-0. Paolini e Cialfi regalano la vittoria alle ragazze di mister Mucci.

Calcio a 5 maschile, Abruzzo-Liguria 9-8. I ragazzi capitanati da Giuseppe Di Risio iniziano con il piede giusto l'avventura al Torneo delle Regioni. La squadra abruzzese domina ampiamente il primo tempo, chiuso in vantaggio addirittura per 7-1. Poi in calo fisico e psicologico, dettato dal campo piccolo e dal tempo effettivo. I liguri ne approfittano riuscendo a risalire la china, anche se poi l'Abruzzo riesce a chiudere con la vittoria per 9-8, con quattro reti di Casalena, 2 di Rocchigiani e una a testa per Di Risio, Agolli e Dominioni.

Calcio a 5 femminile, Abruzzo-Trento 12-3. Vittoria travolgente per le abruzzesi che si confermano tra le favorite per la conquista del titolo.

Domani si torna in campo per la seconda giornata di gare.