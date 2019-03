Dal lettore T.D. riceviamo e pubblichiamo. "Voglio segnalare l'ennesimo atto di inciviltà che avviene nella nostra cittadina. Ogni giorno per recarmi a lavoro attraverso il ponte di Vasto Marina che sovrasta la ferrovia, attualmente interessata da lavori di manutenzione.

Il semaforo, che ha lo scopo di regolare il temporaneo senso unico alternato, viene deliberatamente e continuamente ignorato da molti automobilisti. Allo scattare del rosso, molti invece di arrestare il proprio veicolo accelerano e quelli che si trovano più indietro, "incoraggiati" da chi li precede, sorpassano le auto ferme credendosi più furbi di chi rispetta il codice della strada, mettendo in pericolo loro stessi e gli altri.

Segnalo una situazione analoga in Corso Mazzini (incrocio con Corso Europa): moto e scooter "saltano" il semaforo rosso salendo sul marciapiede rimettendosi poi in carreggiata all'incrocio con il supermercato. Dove sono i controlli? Perchè non vengono installati i photored per scoraggiare tali pratiche incivili? L'impressione è che ormai Vasto sia abbandonata a se stessa".