"Ci avete graffiato la macchina. Ora dovete pagare il danno". Così due truffatori ieri abbordavano ignari automobilisti in via Giulio Cesare, a Vasto. E ora il sospetto è che si tratti delle stesse persone che, nei giorni scorsi, simulavano di essere state investite in corso Dante, nel centro storico.

Anche stavolta sono le vittime dei tentativi di raggiro a raccontare com'è andata. Ad esempio una donna di Vasto, che ieri mattina ha parcheggiato la sua automobile in via Giulio Cesare ed è uscita dall'abitacolo. Subito si sono avvicinate due persone, un uomo e una donna, che l'hanno affrontata a muso duro: "Lei ci ha graffiato la macchina. Ora deve pagare il danno che ha fatto".

Ne è nata una discussione in cui l'automobilista incolpevole ha rifiutato di mettere mano al portafoglio e, di fronte all'insistenza dei truffatori, ha minacciato di chiamare i carabinieri. A quel punto, i due se ne sono andati.

L'episodio è simile a quello raccontato da una lettrice di zonalocale.it il 27 marzo scorso (leggi la notizia).