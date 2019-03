Sarà Angelo Duro, l'imprevedibile inviato de Le Iene, il padrino della Notte Rosa di San Salvo Marina. L'evento è fissato per il 26 luglio. Notte d'amare: è questo lo slogan scelto per l'edizione 2014 dall'organizzazione, presieduta da Antonio Cane: "Una notte d'amare perché sarà rivolta soprattutto ai giovani. Un evento incentrato su San Salvo Marina".

Stamani l'appuntamento clou della riviera sansalvese è stato presentato in una conferenza stampa cui hanno partecipato il sindaco, Tiziana Magnacca, agli assessori Oliviero Faienza e Giancarlo Lippis, e al presidente della Pro loco, Nicolino Carrisi.

Quest'anno "abbiamo l'aspirazione di portare un numero maggiore di persone sul lungomare", afferma il primo cittadino.

"Il programma - spiega Cane - prevede il Festival delle street band, con tre gruppi in giro per San Salvo Marina, mentre saranno 13 postazioni di artisti di strada. Il padrino della serata sarà Angelo Duro, noto inviato de Le Iene", il programma televisivo di Italia 1. "Tutti i locali saranno coinvolti nell'evento che, tra gli spettacoli di maggiore richiamo, avrà i fuochi pirotecnici delle 3,30, mentre stiamo organizzando per le 4 l'esibizione di un artista della tv".

Le zone e i collegamenti - "La riviera - preannuncia l'organizzatore - sarà ripartita in 5 aree: zona 1 dal lido Le Marinelle al Playa Hermosa; 2 area food; 3 dalla Caravella all'Aurora; 4 dall'Aurora al poticciolo turistico; 5 dal ristorante Peperoncino all'Hotel Eden; 6 dal Medusa al Poseidon. Saranno aperti tutti i parcheggi, mentre i bus navetta partiranno dal centro di San Salvo e dal municipio di Vasto".

Arrosticini - Il 25 luglio torna a San Salvo città l'appuntamento con "Arrosticini in festa, la manifestazione che, quest'anno, si svolgerà lungo tutte le strade del centro", dice Faienza. A breve l'amministrazione comunale presenterà il calendario delle manifestazioni estive.