Anche quest'anno l'evento della BCC della Valle del Trigno dedicato all'Orientamento post diploma ha ottenuto un grande successo. La quarta edizione, infatti, è stata una delle più partecipate degli ultimi anni. Oltre alla consueta presenza delle scuole del territorio che hanno aderito con entusiasmo, una fitta schiera di ospiti nelle aree esposizione hanno fatto la differenza.

Lo spazio espositivo suddiviso in due aree, orientamento al lavoro e orientamento universitario, ha visto infatti la partecipazione delle principali Associazioni di categoria del territorio, le Agenzie per il lavoro, il Centro per l'impiego, lo sportello Europe Direct della Provincia di Chieti e le Forze dell'ordine rappresentate dai Carabinieri.

Nella sala orientamento universitario presenti numerosi rappresentanti di Atenei di tutta Italia provenienti da Università del Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia. I responsabili delle Università hanno colloquiato in modo diretto con i ragazzi fornendo loro tutte le informazioni sulle varie offerte formative.

L'evento è stato scandito da due workshop ai quale i ragazzi hanno preso parte numerosi. A presentare l'evento il Presidente della BCC Nicola Valentini ed il Direttore della BCC Gabriele Puglielli. Al Presidente Valentini il compito di spiegare il perchè dell'evento organizzato e promosso dalla BCC della Valle del Trigno. “La nostra Banca di Credito Cooperativo, è una banca locale che investe nello sviluppo del territorio. La crescita sociale, economica e culturale del territorio passa dai giovani che ne rappresentano il futuro. Affinchè si crei questo sviluppo, è importante che i giovani possano crescere professionalmente grazie anche a scelte post diploma che siano consapevoli e che portino all'arricchimento della persona che potrà poi concorrere al miglioramento de contesto in cui vive”.

Presente anche quest'anno il prof. Marco Santarelli, esperto in analisi delle reti, Fellow del Polo Analisi delle Reti dell’Università G. D’Annunzio di Chieti e Pescara e associato di ricerca presso alcuni importanti enti internazionali. Il Prof. Santarelli ha presentato ai ragazzi i rischi della rete con alcuni esempi pratici sull'effetto amplificatore della rete sui messaggi che vengono in essa inseriti. Allo stesso tempo ha invitato i ragazzi a riflettere sulle nuove opportunità lavorative che arrivano proprio dalla rete definendo alcuni mestieri del futuro.

Grande partecipazione della platea per l'intervento di Josè Sergio Santoro, counseler professionale, esperto di teatroarteterapia, musicista, attore di teatro. Santoro ha dato alla platea una forte spinta motivazionale incitando innanzitutto a lavorare sull'autostima, sul volersi bene e trasmettendo ai ragazzi l'importanza di perseguire i propri sogni con determinazione.

Infine, l'intervento della dott.ssa Annalisa Michetti responsabile dello sportello Europe Direct della Provincia di Chieti che ha illustrato ai ragazzi le molteplici ed interessanti opportunità offerte ai giovani dall'Europa grazie ai progetti di volontariato europeo.