Domenica 13 aprile l'Associazione @itineraridabruzzo ha organizzato una semplice ed interessante escursione nel territorio dell'Alto Vastese. Si faranno anche degustazioni di prodotti tipici lungo il percorso grazie alla Biofattoria il Licineto. Un'iniziativa per il territorio.

Il fiume Trigno segna il confine tra l’Abruzzo e il Molise e lungo la valle che porta il suo nome sorgono graziosi e caratteristici borghi. Questa piacevole escursione parte da Celenza sul Trigno e si conclude sulle sponde del fiume omonimo dove, come una sentinella instancabile, la Torre della Fara si erge a protezione degli abitanti della valle. Lungo il percorso si potrà godere della fioritura di varie specie di orchidee spontanee, di un'inaspettata cascata di acqua freschissima nel Vallone del Caccavone e dell'imponente mole rocciosa della Morgia. Presso la Biofattoria Licineto verrà offerta una degustazione di marmellate e mieli biologici.



Percorso adatto anche ai bambini.



Difficoltà: T (facile)

Lunghezza: 10 km



Dislivello in discesa: 480 mt

Tempo di percorrenza: 4 ore



PROGRAMMA:

Ore 9,00 - Raduno partecipanti presso l'Osservatorio del Mare, Lungomare C. Colombo nord, San Salvo Marina e spostamenti con auto proprie.

Ore 10,00 - Inizio escursione da Celenza sul Trigno con breve visita guidata del centro storico

Ore 13,00 - Pranzo al sacco a cura dei partecipanti presso la Biofattoria Licineto. Degustazione di prodotti biologici.

Ore 16,00 - Arrivo alla Torre della Fara e fine escursione

Ore 17,00 - Rientro a San Salvo Marina



ATTREZZATURA CONSIGLIATA:

pantaloni lunghi, maglietta di ricambio, felpa, giacca anti-vento, mantellina/poncho per la pioggia, scarponi da trekking o scarpe da ginnastica con suola spessa, pranzo al sacco, 1 Lt di acqua a persona, cibo di conforto, cappellino, crema solare.



ll costo di partecipazione varierà in base al numero dei partecipanti:

€ 15,00 da 8 a 10 persone - € 10,00 da 12 persone



Si accetteranno le prenotazioni entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 12 aprile. Tale termine è da intendersi anche per eventuali disdette.



La partecipazione è aperta a tutti previa iscrizione all'associazione (o rinnovo per l’anno in corso) al costo di € 10. L'iscrizione sarà valida per tutto l'anno associativo 2014.



Si raccomanda agli associati di portare con sè la tessera al fine di indicare le uscite svolte. Si ricorda che ogni 4 uscite svolte si ha diritto ad una uscita gratuita.



INFO E PRENOTAZIONI:

email. info@itineraridabruzzo.com

tel. 3405408320

web. www.itineraridabruzzo.com

Il link all'evento su facebook è il seguente.

https://www.facebook.com/events/233090203559743/