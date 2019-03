Con i suoi 14 gol è stato uno dei protagonisti della cavalcata vincente del Casalbordino calcio a 5 che ha conquistato la promozione in serie C1. Giuseppe Di Risio, 18 anni, sarà il capitano della rappresentativa abruzzese del futsal al Torneo delle Regioni 2014 in Friulia Venezia Giulia. La selezione abruzzese è inserita nel girone con Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. Di Risio, alla seconda partecipazione nella competizione giovanile, ha le idee chiare. "L'anno scorso siamo usciti dopo il girone. Ma quest'anno siamo nettamente più forti. Non sarà semplice, perchè siamo nel girone dei padroni di casa, ma ce la metteremo tutta".

Di Risio, che si sta formando sotto la preziosa guida di mister Alfredo Lanza, ha sofferto la mancata partecipazione del Casalbordino al campionato giovanile. "Al Torneo si giocherà con il tempo effettivo e non sono abituato a quei ritmi, ma non è un gran problema. Siamo una bella squadra e saremo sempre pronti ad aiutarci in campo". Per lui l'occasione di mettersi in mostra agli occhi dei tanti osservatori che saranno presenti sugli spalti dei campi dove si disputeranno i match. A lui il compito di tenere alta la bandiera del calcio a 5 del Vastese che ha trascorsi importanti con la San Gabriele in serie B ma che oggi non riesce a ripartire. Non è un caso se a sud di Chieti c'è solo lui tra i convocati. Segno di un movimento che fa fatica, tra mancanza di strutture adeguate alla pratica del settore giovanile e il calcio a 11 che cannibalizza risorse.

Dal Torneo delle Regioni potrebbe arrivare il giusto stimolo per rilanciare l'attività in tutta la provincia di Chieti. "Siamo molto carichi - dice capitan Di Risio alla vigilia -. Per me sarà un onore portare questa fascia al braccio. E speriamo di tornare a casa il più tardi possibile, vorrà dire che abbiamo ottenuto risultati importanti".

E ci sarà un po' di calcio a 5 del Vastese anche nella rappresentativa femminile. Infatti l'allenatore della selezione abruzzese è Giovanni Morelli, fino a due anni fa tecnico dello Sporting Pollutri (ora Casalbordino C5) ed oggi collaboratore di mister Lanza visti i suoi impegni in ambito federale. Anche per lui questa manifestazione rappresenta l'occasione per il rilancio del movimento. "Il calcio a 5 femminile è in forte ascesa - commenta Morelli-. Speriamo che anche nel nostro territorio si riesca a ripartire con una squadra già dal prossimo anno".