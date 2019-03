"Anche quest'anno in concomitanza dell'inizio della bella stagione ed alle prime uscite dei funghi, il Cai-Gruppo Micologico Vastese mette a punto un programma di attività decisamente impegnativo che tende sempre di più a coinvolgere il nostro prezioso territorio". Lo annuncia Andrea Schieda, referente del sodalizio.

"Come sempre abbiamo voluto privilegiare la formazione, attività indispensabile a chi si vuole avvicinare per la prima volta allo studio dei funghi e sicuramente importante per chi già ha delle conoscenze.

In special modo in questo periodo in cui sono accadute una serie di disgrazie proprio per la troppo superficialità nell’approcciare questo meraviglioso, stupendo ma micidiale mondo dei funghi.

Diffidate dei faciloni che credono di conoscere i funghi, bisogna sempre affidarsi ad esperti qualificati, o rivolgersi a strutture atte al loro riconoscimento; ma soprattutto i funghi non si regalano mai.

Proprio per dare la possibilità di capirne di più, abbiamo curato l’organizzazione di un Corso di Micologia di Base previsto tutti i lunedì dal 14 aprile fino al 3 giugno 2014, dalle 18,00 alle 20,30; nella sede della sezione Cai di Vasto in via delle Cisterne, 4; sono state previste, oltre alle lezioni in aula con i funghi dal vero, anche una serie di escursione per verificare sul campo le nozioni apprese in aula.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato necessario per ottenere il tesserino di cercatore di funghi sul territorio regionale, in attuazione della Normativa n. 9 del 3 marzo 2010 della Regione Abruzzo".