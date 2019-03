Tra la fine del 2014 e l'inizio del 2105 a Vasto ci sarà il sistema di videosorveglianza. È il sindaco Luciano Lapenna ad annunciare che oggi sono stati appaltati lavori di “Progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del sistema integrato di video sorveglianza comunale della Città del Vasto” all’associazione temporanea d’imprese F.G.S. s.r.l. di Azzano S. Paolo (BG) (capogruppo) e S.D.S. Sistemi Digitali di Sicurezza di Vasto (mandante).

"L’importo generale di progetto - spiega una nota del portavoce del sindaco - pari a €600.000,00 è stato finanziato in parte con fondi regionali PAR-FSC 2007-2013 (€150.000,00) – Linea d’azione V.3.1.b. “Sostegno ai progetti per la sicurezza e la legalità” e la restante parte (€ 450.000,00) con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti a carico del Comune di Vasto".

Decorsi 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto per la redazione del progetto esecutivo i lavori dovranno essere consegnati nel termine massimo di 180 giorni.

“Sono molto soddisfatto – dichiara Luciano Lapenna – l’impianto di video sorveglianza può rappresentare un forte deterrente contro i danni al patrimonio da parte di teppisti e idioti che quotidianamente sfogano le loro frustrazioni su beni appartenenti a tutta la collettività. La Pubblica Amministrazione cittadina – continua Lapenna – spende €2000,00 al giorno per riparazioni, manutenzioni straordinarie, rifacimenti e sostituzioni di beni pubblici danneggiati da idioti e teppisti che non hanno per nulla a cuore il patrimonio pubblico così come le più elementari regole di civiltà. Inoltre, l’impianto di video sorveglianza sarà molto utile alle Forze dell’Ordine e all’Autorità Giudiziaria nel compiere le loro indagini, per il controllo del territorio e per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. L’impianto di video sorveglianza è un ulteriore impegno mantenuto e portato a compimento dalla mia Amministrazione”.