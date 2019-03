Sono ricercati dai carabinieri i responsabili dello scippo avvenuto in pieno giorno nel centro di Vasto. E' accaduto stamani in via Marchesani, nella città antica.

In base alle prime informazioni, due persone, presumibilmente di giovane età, hanno strappato la borsetta a una donna di Vasto. Dentro c'erano soldi e chiavi della macchina.

Sul posto è intervenuta una pattuglia di militari della Compagnia di piazza dalla Chiesa per raccogliere la testimonianza della vittima e avviare le ricerche dei responsabili. Un paio d'ore più tardi i militari hanno ritrovato la borsa che era stata gettata a bordo strada sulla circonvallazione Istoniense. Mancavano solo i soldi, fortunatamente non una grossa cifra, ma c'erano ancora tutti i documenti.

Altri episodi analoghi erano accaduti nel borgo antico nel recente passato: in corso Palizzi, via Sant'Anna, via Anelli e via Santa Maria.