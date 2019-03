Gli organizzatori comunicano che l'incontro è stato rinviato a nuova data.

Quando c’era Berlinguer” prende spunto dall’ottimo documentario firmato Veltroni, ma vuole essere un incontro, non celebrativo, per ragionare su un uomo politico antico e moderno, sulla figura di un leader carismatico, senza carisma muscolare, e su un’epoca, su un contesto storico definito troppo superficialmente e sbrigativamente “Prima Repubblica”, mentre la Seconda, dopo vent’anni, non l’abbiamo ancora conosciuta, se non per la sua impotenza.

Un incontro per riattraversare la Politica senza facebook e twitter, la Politica comunicata in altro modo, nelle sezioni, nelle piazze, nelle case, guardando in faccia la gente, senza virtualità. La Politica nella e della Polis.

Con Maria Amato, Luciano D’Alfonso, Gaetano Bonetta e Marco Presutti cercheremo di capire che cosa sia cambiato da allora ad oggi, quanto la tecnologia abbia influenzato e modificato i connotati della politica, della forma partito, della democrazia stessa.

Davide D’Alessandro

Coordinatore di Polis