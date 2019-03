Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura, Sede territoriale di Chieti- Vasto prosegue con il nuovo ciclo di incontri divulgativi Aspic Cafè nella nuova sede sita in Via Circonvallazione Istoniense 520/B.

Gli incontri, a tema sul benessere psicologico, sono condotti da counselor, psicologi e psicoterapeuti iscritti ai relativi albi professionali e hanno carattere teorico-esperienziale per la promozione del benessere psicologico dell’individuo e della Comunità.

Il prossimo incontro venerdì 11 aprile: "Il corpo parla....Ascoltiamolo!" l'importanza del corpo, nel rapporto con noi stessi e gli altri. Vi aspettiamo alle ore 21.00 presso la nostra sede. Condurrà il Dott. Giovanni Ruggero, psicologo, psicoterapeuta.

Inoltre Lunedì 14 Aprile ore 18.30 inizia il Training Mindfulness: Training intensivo alle tecniche di meditazione per imparare a prendersi cura di mente e corpo facilmente e in poco tempo. Un programma innovativo, chiaro e semplice che consiste nell’apprendimento di varie tecniche di meditazione per diventare consapevoli dei propri pensieri delle proprie emozioni. Un modo semplice ma efficace per prestare attenzione alle vostre esperienze più difficili, può aiutarvi a spezzare definitivamente il ciclo dell'infelicità cronica.

Potrai imparare come aggirare le abitudini mentali che portano alla disperazione, per poter affrontare più efficacemente le sfide della vita ed essere più felice. Vi informiamo che i Corsi in programmati di Comunicazione e Pnl e di Microcounseling si terranno dopo le festività Pasquali.

Per informazioni

331.32.65.885

https://www.facebook.com/aspic.vasto?fref=ts