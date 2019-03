Arriva a Monteodorisio il viaggio di Zonalocale.it nei campionati di Prima, Seconda e Terza Categoria per conoscere meglio le varie compagini del territorio impegnate tra sacrifici, passione e divertimento, nel raggiungimento dei propri obiettivi.

L'Odorisiana è nata nel 2007 dall’idea di un affiatato gruppo di amici che aveva voglia di stare insieme e divertirsi. Anno dopo anno la squadra si è sempre migliorata, arrivando a giocare anche in Seconda Categoria. Lo scorso anno è arrivata la retrocessione e in questa stagione è ad un passo la vittoria del campionato di Terza Categoria, manca un punto. Il presidente del club è Domenico Stanisci, l’allenatore è da questa estate Nicola Benedetti.

I biancoverdi hanno dominato la Terza e a due giornate dalla conclusione manca un punto per raggiungere l'obiettivo. Nonostante abbiano vinto sia all'andata che al ritorno contro la Virtus Rocca San Giovanni a -5, in caso di arrivo a pari punti si farà lo spareggio. L’Odorisiana è in vetta con 49 punti su 20 gare, 15 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta. 53 gol fatti (miglior attacco), 16 subiti, seconda difesa dietro alla Virtus Rocca San Giovanni con 8.

Grande trascinatore il bomber Basso Gabriele Colonna che in 20 gare ha totalizzato 22 reti diventando il capocannoniere del torneo. Colonna, classe 1985, ha trascorsi anche in Promozione e Serie D, ma per lavoro si è trasferito a Monteodorisio e si è messo a disposizione.

“Il primo posto era il nostro obiettivo, lo meritiamo – dichiara il presidente Stanisci – abbiamo vinto 15 partite, parlano i numeri. Questo è un grande gruppo, ci sono ragazzi che giocano insieme da 5/6 anni, abbiamo mantenuto la base e aggiunto qualcosa pensando di poterci migliorare".

Non tutto però è andato sempre bene: "Abbiamo avuto un momento critico dopo la prima e unica sconfitta a Carunchio, su un campo difficile, ma abbiamo reagito immediatamente e siamo stati bravi. Abbiamo vinto a Rocca San Giovanni contro la nostra diretta concorrente per la promozione. E’ stata una grande prestazione e Tommaso Di Bussolo, il nostro capitano, ha messo dentro un bellissimo gol. Immediatamente dopo quella gara abbiamo preso maggiore consapevolezza delle nostre possibilità".

A inizio campionato lo avreste detto? "Che avremmo vinto 15 partite no, ma che avremmo lottato per tornare in Seconda sì, conosco bene i mezzi e la forza di questa squadra, volevamo vincere questo campionato". Quindi vale ancora la pena fare calcio a questi livelli. "Certo, per stare insieme a divertirsi, noi puntiamo molto sui ragazzi locali, che nonostante la brutta stagione dello scorso anno sono rimasti uniti, hanno deciso di proseguire qui con noi per tornare in Seconda".

Un grande gruppo che va dai 23 ai 35 anni e che trascorre molto tempo insieme anche fuori dal campo. "Tutti hanno dato il proprio contributo alla causa - prosegue Stanisci - gente che merita altre categorie ha sposato in pieno questo progetto rimanendo e a noi ha fatto ovviamente molto piacere. Questo dimostra che oltre al campo qui ci sono anche altri valori esterni umani che sono presi in considerazione".

Un altro importante sostegno arriva da un piccolo gruppo di tifosi che segue la squadra anche in trasferta. "Non sono tanti - spiega il massimo dirigente - ma ci sono sempre e si fanno sentire. A Tufillo e Guilmi sono arrivati con le torce. Li ringraziamo per l’importante supporto che ci hanno dato in questa stagione".

Mister Nicola Benedetti, un passato a Casalbordino, Torino Di Sangro, Paglieta, tra Prima Categoria e Seconda, e gli Allievi regionali della Pro Vasto, ha preso le redini della squadra in estate. “La classifica parla da sola - dichiara l'allenatore - abbiamo fatto un campionato eccezionale. Il merito va ai ragazzi e alla società, ha sempre avallato tutte le mie scelte, la rosa è stata allestita insieme, ma si partiva da una base già molto buona. Non abbiamo mai avuto alcun tipo di problema. Il primo giorno della nuova stagione ci siamo messi in testa che dovevamo vincere il campionato".

La compattezza di questa squadra è la sua qualità più importante, Benedetti lo ribadisce: "Non si sono mai disuniti o demotivati, nemmeno dopo la sconfitta di Carunchio, anzi, hanno fatto ancora più gruppo, proprio come le grandi squadre. Una compagine solida che dai cocci rotti ha saputo ripartire puntando al vertice. Sono tutti ragazzi molto intelligenti che mi seguono sempre, oltre che molto rispettosi. Chi per lavoro non si può allenare con il gruppo la sera lo fa la mattina da solo. Davvero tutti stupendi, è stata un’annata indimenticabile, non solo per il grande risultato che potremmo conseguire”.





Di seguito l'organigramma e la rosa dell'Odorisiana.

Presidente: Domenico Stanisci

Vicepresidente: Ivano Siviero

Dirigenti: Danilo Bellano, Claudio Burracchio, Rolando Di Santo, Graziano Di Virgilio, Galuppi Giuseppe, Graziano Memma, Armando Menna

Segretario: Graziano Menna

Cassiere: Emanuele Gentilucci

Portieri: De Filippis Nicola (83), Piscicelli Vito (88), Molisani Alessio (88)

Difensori: Di Bussolo Tommaso (81), Ialacci Vitale (78), Cipollone Vincenzo (78), Ucci Toni (90), Mucci Massimo (91), Di Giacomo Andrea (96), Della Penna Luigi (96), Maurizio Marcello (92)

Centrocampisti: Menna Lorenzo (94), Menna Marcello (92), Marrocco Enzo (90), Stanisci Giandomenico (90), Zerra Maurizio (81), Ianovici Valentin Marius (89), Di Giacomo Giuseppe (89), Budano Luca (84)

Attaccanti: Capraro Marcello (91), Colonna Basso Gabriele (85), Erragh Oussama (94), Latrofa Alessandro (91), Stanisci Graziano (96), Stanisci William (86)

Allenatore: Benedetti Nicola

