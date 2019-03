L'ultima assemblea degli studenti all'I.I.S. "E.Mattei" di Vasto è stata molto coinvolgente per il tema scelto, "la mafia", al centro del dibattito nell'aula magna dell'Istituto. "Per avere una visione più chiara e schematica dei vari aspetti della legalità - raccontano i ragazzi del Mattei - , è stato invitato, con la collaborazione della professoressa Rosa Lucia Tiberio, il giornalista d'inchiesta del quotidiano La Repubblica, Giuseppe Caporale. In attesa del suo arrivo, per introdurre al meglio l'argomento, è stato visionato il documentario da lui prodotto e intitolato Colpa Nostra.

I contenuti ad una maggiore conoscenza riguardo le problematiche corruttive alla base della tragedia del terremoto aquilano a 5 anni dall'accaduto. Terminata la proiezione del documentario, Giuseppe Caporale ha raggiunto un nutrito gruppo di alunni che lo aspettava con curiosità ed emozione. Spontaneamente si è seduto tra gli alunni spettatori per discutere in maniera informale, adattandosi al pubblico giovanile. Tra i vari giornalisti della regione Abruzzo, Caporale è tra quelli che si sono interessanti in maniera più incisiva alle tematiche riguardanti il terremoto de L'Aquila".

L'incontro è stato molto apprezzato, sentito ed educativo per i ragazzi che, al termine della sua testimonianza, hanno rivolto a Caporale tante domande su legalità, sulla tragedia aquilana e anche sul futuro dei giovani. "Ci lusinga il fatto che molti professori della nostra scuola abbiano partecipato con interesse all'Assemblea da noi organizzata, cimentandosi anche nel fare domande", commentano Lorenza De Filippis, rappresentate d'Istituto e Sonia Grasso, presidente del Comitato Studentesco.