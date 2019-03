Centosessanta bambini delle scuole primarie di via Verdi, via Ripalta e Marinelle dell'Istituto Comprensivo n. 2 di San Salvo hanno partecipato all'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro a Roma. Un'iniziativa della dirigente scolastica Anna Orsatti, con il patrocinio del Comune di San Salvo, che ha permesso di completare un percorso formativo e didattico sui temi della cittadinanza, della pace e della solidarietà.

"Valori umani e sociali che cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi - ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca - e che ha visto la grande disponibilità del mondo della scuola che qui a San Salvo è in prima linea nel coltivare questi principi".

Per la dirigente Orsatti quella di ieri "è stata un'occasione forte che abbiamo fatto vivere ai nostri alunni che si sono preparati in questi mesi con grande impegno per incontrare Papa Francesco, l'uomo che più di ogni altro al mondo incarna i valori della pace e della solidarietà".

Al sommo pontefice sono stati donati dai bambini una conca di rame, messa a disposizione da Angiolina Balduzzi, la statua del santo patrono San Vitale, dvd e libri sulla città di San Salvo. Ad accompagnare i bambini oltre alle loro maestre anche l’assessore alle Politiche sociali e i parroci di San Giuseppe, don Raimondo Artese e di Resurrezione Nostro Signore Gesù Cristo, don Mario Pagan.