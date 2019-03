Casalbordino lido si prepara ai prossimi weekend di festa e inizia a guardare all'estate. In questi giorni operai al lavoro per la sostituzione dei pali della pubblica illuminazione, come da progetto partito a gennaio, e per la pulizia della spiaggia. L'amministrazione comunale ha affidato il servizio ad una Cooperativa di Atessa, che per effettuare il lavoro si avvale di diverse persone del luogo, con un'attenzione nella scelta ai giovani e ai disoccupati.

"Le risorse umane a disposizione dell'ente sono sempre più ridotte - spiega l'assessore Raffaele Turco -. Per questo abbiamo agito anticipando quella che sarebbe diventata una situazione di criticità elevata per tutti i servizi alla marina. Da qui la scelta di esternalizzare quasi tutti i servizi per Casalbordino Lido, così da poterli svolgere al meglio.

La prima fase di intervento con gli operai sulla spiaggia si è resa necessaria per evitare l'uso di mezzi meccanici in prossimità della zona dunale e per la differenziazione dei rifiuti spiaggiati. Durerà una settimana con una spesa di circa 2000 euro. Nei mesi successi e durante la stagione estiva saranno comunque affidati interventi di manutenzione del verde, dell'arenile e della passeggiata lungomare.

Anche il servizio di raccolta rifiuti - prosegue l'assessore al turismo - sarà consegnato ad una ditta esterna per migliorarne l'efficienza e innalzare l'indice di raccolta differenziata preservando il servizio comunale di raccolta concentrato nelle altre zone del territorio. Si cerca, insomma, di organizzare, programmare e definire al meglio tutto ciò che un paese a vocazione turistica deve sostenere".