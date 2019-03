Deve rispondere anche di tentativo di violazione di domicilio O.N., il tunisino accusato di maltrattamenti ai danni della sua ex convivente, della madre di lei e della figlia.

Oggi, nel palazzo di giustizia di Vasto, si è tenuta l'udienza in cui il giudice Antonio Lauriola ha interrogato le tre donne in merito a un episodio accaduto nell'agosto del 2011, quando risiedevano tutti e quattro a Vasto Marina.

Secondo la ex compagna, l'uomo, di fronte al rifiuto di farlo entrare in casa, avrebbe sfondato la porta con un pugno. Una ricostruzione dei fatti che, nel corso dell'interrogatorio, è stata messa in dubbio dalla difesa, rappresentata dall'avvocato Angela Pennetta.

L'udienza è stata aggiornata al 27 giugno, quando è in programma la deposizione del carabiniere intervenuto al momento dei fatti.