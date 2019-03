Grande appuntamento domani sera a Vasto con la musica rock. Presso L'Abitudine Cafè di via XIV maggio si svolgerà la finale regionale di Abruzzo Wave Love Festival, che selezionerà chi avrà l'onore di rappresentare l'Abruzzo nella 28ª edizione della manifestazione del prossimo luglio. "Dopo una dura preselezione - spiegano gli organizzatori- anche per il 2014 i referenti regionali per l'Arezzo Wave Love Festival selezioneranno con l'aiuto di diversi collaboratori la formazione o l'artista che rappresenterà la nostra regione al rock festival la prossima estate.

Numerose le iscrizioni giunte per questa nuova edizione, ma ciò che da maggiore soddisfazione agli organizzatori è il livellamento qualitativo verso l'alto in atto nel panorama musicale regionale. Di valida fattura e di diversa estrazione le variazioni sul tema "Rock" presentate in concorso, dal reggae al rap, dal melodico italiano al rock'n'roll più classico.



Per approdare alla prima e durissima selezione, che ha determinato i cinque finalisti live, sono stati distribuiti presso musicisti ed operatori del settore i brani in forma anonima, in modo fa far valere solo le idee musicali proposte.

Dal punto di vista musicale è il pescarese a farla da padrone, seguito a ruota dalle province di Chieti e Teramo che confermano il loro stato di grazia in quanto dinamismo e qualità delle rispettive "scene musicali". Altre annotazioni da segnalare per quest'anno sono la totale assenza degli idiomi dialettali se non per qualche citazione rap, ed una più forte presenza di voci femminili. Dato quest'ultimo che si riscontra direttamente anche nei gruppi selezionati per la finale live".

Oltre ai vincitori una seconda band verrà segnalata agli organizzatori, mentre il premio speciale offerto dalla 3rd Alley Recording Studio sarà l'uso gratuito per due giorni dei propri studi di registrazione. La giuria chiamata al difficile compito sarà così composta: Davide Verticelli, playlist manager presso RAI Radio2, Giuseppe Ciampagna, Musicista e titolare del 3rd Alley Recording di Popoli, Marco Sigismondi della Fondazione Arezzo Wave Italia e Piero Lucarelli della Franti Rise Associazione".

Domani sera presso L'Abitudine, con inizio alle 23 ed ingresso libero, si esibiranno:

Doriana Legge, L'Aquila, rock ita

Malamadre, Collecorvino folk blues

Mom Blaster, Lanciano dub-rock

Sax this Candy, Pescara rock-no wave

Two Fates, Colonnella elettroacustic