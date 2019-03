Anche nella piazza Beato Angelo di Furci si svolgerà l’iniziativa Fiori d’Azzurro 2014, promossa dal Telefono Azzurro per sensibilizzare i cittadini sulla triste problematica della violenza sui bambini. Ad attivarsi per la presenza in piazza sabato 12 e domenica 13 aprile è stato il gruppo comunale di Protezione Civile. “Già da tempo - spiega la presidente Federica Vinciguerra, anche assessore alle politiche sociali di Furci - siamo impegnati in iniziative a sostegno dei minori, dalla promozione della petizione Un diritto alla famiglia a questa insieme al Telefono Azzurro”.

In tante piazze italiane, tra cui quella di Furci, saranno in vendita le piante di Calancola, molto allegre e presenti in cinque colori diversi. Con Fiori d’Azzurro l’associazione che difende i diritti dei bambini “vuole aumentare la propria capacità d’ascolto sulla linea gratuita 1.96.96, chat e social network per essere più facilmente raggiungibile dai bambini e adolescenti in difficoltà con qualunque mezzo di comunicazione e ovunque essi si trovino”.

“Più sensibilizziamo, più fondi raccogliamo, più risposte di aiuto concreto riusciremo a dare”, commenta Federica Vinciguerra. “Violenza sui bambini, rompiamo il silenzio. Con un fiore”. Questo lo slogan scelto per le due giornate di raccolta e sensibilizzazione. “Sentiamo molto il tema dei minori e la violenza sui bambini rimane ancora oggi un dramma che si consuma nel silenzio. Abbiamo deciso di impegnarci in questa attività insieme a Telefono Azzurro soprattutto per far conoscere il problema e aiutare i bambini a capire che fuori c'è qualcuno pronto ad aiutarli, a sconfiggere la paura che spesso li porta a tenere nascosto il problema”.

Appuntamento, quindi, per sabato e domenica in piazza a Furci per contribuire alla raccolta fondi.