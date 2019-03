Sabato 12 Aprile prossimo, presso l'Auditorium San Paolo Apostolo a Vasto, alle ore 20.30, la Parrocchia San Paolo Apostolo presenta la XX Edizione di "Patì sotto Ponzio Pilato". La rappresentazione sacra in cinque atti si propone come un momento di riflessione spirituale che traduce in immagine la lettura della Passione di Gesù della Domenica delle Palme.

"Patì sotto Ponzio Pilato"

«“Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?” (Mc15,34). Le parole di Gesù in croce ci invitano ad accostarci al mistero del Suo abbandono sulla croce scorgendovi la presenza premurosa e partecipe del Padre celeste, che non oscura in alcun modo la concretezza e la tragicità di quell’evento storico, richiamato dalla frase “Patì sotto Ponzio Pilato”. Sulla croce s’incontrano il tempo e l’eternità: al Dio sovrano, Gesù morente chiede “perché?”. La domanda è carica del tormento che attraversa ogni sofferenza, il travaglio di non comprendere il senso. All’abbandono doloroso, però, il Crocifisso risponde con l’offerta!» (Bruno Forte).