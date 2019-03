Domenica 6 aprile doppio appuntamento per la Podistica Vasto presente con i propri tesserati a Fermo e al Vivicittà di Pescara.

I giovanissimi atleti Balzamo Stefano, Ialacci Michele, entrambi iscritti alla società vastese, e Douglas Scarlato, giovane vastese tesserato con l’Aterno Pescara, partecipano, accompagnati dal loro allenatore e tecnico della Podistica Vasto Alessandro Brattoli, al meeting su pista che si è svolto a Fermo. Contemporaneamente la giovane cadetta D’Ortona Claudia, impegnata nella Vivicittà 2014 svoltasi a Pescara, conclude la gara con una brillante seconda posizione.

Alla 12 km pescarese partecipano altri otto atleti tesserati con la Podistica Vasto: Catalano Nicolino, Di Martino Luigi, Di Pietro Annalisa, D’Ortona Cesario, Ialacci Roberto, Fabrizio Roberto, Ronzitti Maurizio e Ruzzi Silvia.

Catalano, Di Pietro e Ialacci conquistano il primo posto nella loro categoria, Ruzzi Silvia si piazza al quarto posto.

Il presidente Altieri, impegnato in una giornata di corsa e di amicizia organizzata dai podisti di Cupello, dichiara: ‘mi complimento con tutti gli atleti che hanno riportato ottimi risultati al Vivicittà di Pescara, la mia più grande soddisfazione è quella di poter assistere alle prove dei ragazzi, su cui la nostra società punta molto e vuole investire, per questo ringrazio il nostro tecnico Alessandro Brattoli per la preziosa collaborazione nella preparazione dei nostri giovani’.

Appuntamento per la Podistica a domenica 13 aprile, quando parteciperà con oltre 30 atleti alla Mezzamaratona dei Fiori di San Benedetto del Tronto.