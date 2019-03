Altra giornata positiva per i nuotatori vastesi ai Campionati Assoluti primaverili di Riccione. Con il grande stato di forma che le ha permesso di vincere l'oro e conquistare il pass per gli Europei di Berlino, Giulia De Ascentis è scesa in vasca nella staffetta 4x200 stile libero del Circolo Canottieri Aniene. Le quattro nuotatrici hanno coperto la distanza in 8'03"98, battendo la concorrenza di Gruppo Sportivo Fiamme Oro Roma e del Centro Sportivo Esercito.

Giulia De Ascentis è scesa in acqua come seconda frazionista dopo Rachele Cracchi, nuotando in 2'02"97. Dopo di lei Aurorà Ponselè e in chiusura lo sprint della regina dello stile libero Federica Pellegrini. Medaglia d'oro e tanto entusiasmo per la squadra romana che sta raccogliendo successi uno dopo l'altro in questa competizione tricolore. Per la De Ascentis è un'ottima affermazione nello stile libero, che l'aveva già vista protagonista della staffetta B dell'Aniene che si è classificata quinta nelle finali, in attesa della staffetta dei misti e delle gare individuali della rana in cui darà certamente filo da torcere alle avversarie.

Sorrisi anche per Nicolangelo Di Fabio (49.54) che ottiene un altro argento dopo quello conquistato con la staffetta 4x200 stile libero. Nella penultima gara di giornata il nuotatore cupellese è stato l'ultimo frazionista del Team Nuoto Sport Management capitanato da Filippo Magnini, primo a scendere in vasca, seguito da Mattia Schirru e Andrea Rolla. Per loro il secondo posto, con 3'18.46, dietro GS Fiamme Oro di Roma, al terzo posto il Circolo Canottieri Aniene A. Per Di Fabio, già certo della partecipazione agli Europei juniores un buon tempo nuotato, considerando che la partenza non è avvenuta dai blocchi come nella gara normale ma direttamente dall'acqua. Anche per lui ancora tante gare in cui essere protagonista e migliorarsi.