La temporanea chiusura di via Donizetti, nel tratto compreso tra gli incroci con piazza Fiume e via Zara, è stata disposta per consentire a un'impresa privata che sta eseguendo i lavori di realizzazione della rete fognante dei condomini Serena 1 e Serena 2 a Vasto Marina.

Gli interventi sono iniziati stamani. L'asfalto è stato rimosso ed è stato eseguito uno scavo per consentire l'allaccio della tubazione condominiale alla condotta fognaria pubblica. Chi scende da Vasto città per raggiungere la riviera deve servirsi dello svincolo Nord sulla statale 16, nell'area del Monumento alla Bagnante, oppure può raggiungere viale Dalmazia e il lungomare transitando su via Martiri Istriani.